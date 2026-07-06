Station F se convierte en el centro europeo de inteligencia artificial: nueva fase del programa F/ai

El famoso centro de startups parisino Station F, fundado por el multimillonario francés Xavier Niel, se prepara para la nueva fase de su programa de aceleración F/ai. Se espera que este proyecto sirva como trampolín para las startups de inteligencia artificial (AI) más prometedoras de Europa. La segunda temporada del programa, lanzada en enero de este año, comenzará en septiembre. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El objetivo principal del programa F/ai es ayudar a los equipos jóvenes que trabajan en el campo de la inteligencia artificial a pasar de la creación de un producto inicial a la etapa de generación de ingresos reales en pocas semanas. Con más de 500 000 metros cuadrados, Station F no es solo un espacio de coworking, sino que se ha convertido en el eje central de un ecosistema tecnológico global. En una entrevista con TechCrunch, la directora del centro, Roxanne Varza, destacó que el impacto de este complejo va mucho más allá de las fronteras físicas.

Cada año, Station F selecciona a las 40 empresas más fuertes de entre las cerca de 1 000 que alberga (Future 40). Cabe destacar que casi todos los equipos de la lista de 2024 han integrado tecnologías de inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Esto demuestra lo importante que es la AI en el mercado tecnológico actual.

Alianzas globales e inversiones importantes

Este centro de startups no solo apoya a los jóvenes emprendedores, sino que también se ha convertido en accionista de proyectos prometedores que han entrado en la lista Future 40 desde 2022. Gracias a su prestigio y a las conexiones de Xavier Niel, Station F se ha convertido en un punto clave de la escena tecnológica europea. Esto lo confirman las 11 visitas presidenciales que ha recibido el centro desde 2017, incluida la atención constante de Emmanuel Macron.

La primera fase del programa F/ai contó con el apoyo de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo. Entre ellos se encuentran las siguientes empresas:

Google, Meta y Microsoft

OpenAI, Anthropic y Mistral AI

AMD y Qualcomm, socios de NVIDIA

AWS y Hugging Face

Según la información recién anunciada, marcas populares como Eleven Labs, Nebius, Rippling, OpenRouter, HubSpot y GitHub también se unen a la segunda fase del programa. Según Roxanne Varza, el objetivo principal es facilitar al máximo la conexión con todos los grandes actores para las startups de AI que deseen comenzar sus operaciones en Europa.

La eficacia del programa ya está demostrada. Por ejemplo, el equipo Alpic, uno de los graduados de la primera temporada, ganó la final mundial del concurso The Pitch organizado por Deel. Otra startup, Rippletide, obtuvo el primer lugar en el hackathon de OpenAI Codex, obteniendo reconocimiento internacional. Estos logros demuestran que París puede convertirse en un competidor digno de Silicon Valley en el campo de la inteligencia artificial en un futuro próximo.