Thierry Henry dedica palabras conmovedoras a Neymar

La leyenda de la selección francesa, Thierry Henry, compartió reflexiones emotivas sobre Neymar tras la eliminación de Brasil en la Copa Mundial 2026. Instó a centrarse en lo que la estrella brasileña ha aportado al fútbol, en lugar de los resultados o el final de su carrera.

Según Henry, Neymar hizo que millones de niños se enamoraran del fútbol y regaló momentos inolvidables a los aficionados.

«Estaba dispuesto a pagar por ver su juego»

El campeón del mundo de 1998 y campeón de Europa de 2000 admitió que siempre siguió el juego de Neymar con gran interés.

«Estaba dispuesto a pagar de mi bolsillo para ver su juego. Hizo que el mundo entero amara el fútbol. Cada niño soñaba con ser Neymar», dijo Henry.

El exdelantero francés destacó que no es justo evaluar a Neymar solo a través de goles y trofeos.

Henry habló de legado, no de resultados

Henry afirmó que no quería debatir sobre la derrota en el Mundial 2026 o el futuro de Neymar.

«No quiero hablar de la Copa del Mundo o de cómo terminó su carrera. Quiero hablar de su contribución al fútbol», citó The Touchline.

En su opinión, Neymar influyó en toda una generación con su técnica, regate y movimientos espectaculares.

«Él siempre seguirá siendo un jugador extraordinario»

Henry agradeció a la estrella brasileña por los momentos brillantes que compartió con los aficionados al fútbol.

«Neymar fue y siempre seguirá siendo un jugador de talento extraordinario. Gracias por regalarnos momentos grandiosos», dijo.

Estas palabras causaron un gran impacto entre los aficionados en un momento en que se discute el futuro de Neymar en la selección nacional.

Brasil abandonó el Mundial prematuramente

La selección de Brasil terminó su participación tras perder 1-2 ante Noruega en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Tras este resultado, el futuro de Neymar en la selección volvió a estar en el punto de mira. Sin embargo, para Henry, una cosa es clara: independientemente de la decisión que se tome, el lugar de Neymar en la historia del fútbol y las emociones que brindó a los fans no serán olvidados.

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