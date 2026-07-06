OnePlus abandona el mercado europeo: los usuarios se quejan de la garantía

OnePlus, conocida en su día como la «asesina de flagships», se enfrenta a graves problemas en el mercado europeo. Recientemente, los propietarios de dispositivos en países de la Unión Europea han comenzado a quejarse masivamente del deterioro en la calidad del servicio de garantía y del incumplimiento de las obligaciones por parte de los centros de servicio. Así lo informa Ixbt.com .

Según numerosos informes en el foro de Reddit, los usuarios se ven obligados a recurrir al Centro Europeo del Consumidor (ECC). La situación es tan grave que muchos han empezado a dudar del futuro de la marca OnePlus en la región. Según ixbt.com, la empresa rechaza las reparaciones de dispositivos defectuosos bajo diversos pretextos.

Vale en lugar de garantía: ¿Cuál es el problema?

Cuando un usuario envió sus auriculares OnePlus Buds 2 para reparación bajo garantía, la empresa informó que era imposible repararlos o reemplazarlos debido a que el modelo estaba al «final de su ciclo de vida». En su lugar, se le ofreció un vale de 199 euros para compras en la tienda oficial. Una situación similar ocurrió con un cargador SuperVOOC, donde el usuario recibió un cupón de 100 euros en lugar de una reparación.

Sin embargo, resulta casi imposible utilizar estos vales. Los clientes señalan que muchos productos no están disponibles en las tiendas online de OnePlus, y los que sí lo están no permiten aplicar los cupones debido a que ya tienen descuentos. Esto genera quejas legítimas de los consumidores, ya que en la práctica se ven privados de sus derechos de garantía.

El futuro de la marca en duda

Los analistas y usuarios interpretan estos problemas como un movimiento de retirada gradual de OnePlus del mercado europeo. Varios indicios indirectos apuntan a ello:

Reducción drástica de la gama de productos;

Problemas sistémicos en el servicio de garantía;

Migración del software a la plataforma única ColorOS;

Escasez de productos observada también en los mercados de EE. UU. y el Reino Unido.

Teniendo en cuenta que los dispositivos OnePlus llegan al mercado de Uzbekistán principalmente a través de importaciones «grises» y no oficiales, estos cambios a nivel global son una señal de advertencia para los usuarios locales. Si la empresa detiene el servicio técnico en un mercado tan grande como Europa , esto podría provocar una escasez mundial de piezas de repuesto.

Por ahora, la dirección de OnePlus no ha emitido una declaración oficial al respecto. Mientras tanto, informantes chinos aseguran que la empresa está trabajando en nuevos modelos. Sin embargo, la estrategia del gigante tecnológico en Europa y sus compromisos con los clientes permanecen actualmente bajo una gran incertidumbre.