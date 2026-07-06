Jamal Musiala pasa por el quirófano: ¿cuándo volverá el líder del Bayern?

La estrella del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Jamal Musiala, se ha sometido a una nueva intervención quirúrgica. Realizada tras la Copa del Mundo que concluyó en Norteamérica, este procedimiento se considera un paso crucial para la recuperación total del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según el comunicado oficial del club, esta operación no es consecuencia de una lesión inesperada, sino un procedimiento médico planificado. Los médicos del Bayern consideraron necesaria esta intervención para finalizar el proceso de recuperación del mediapunta tras la grave lesión sufrida el año pasado.

Plan de recuperación y plazos

Como señala Goal.com, el jugador de 23 años comenzará ahora un programa de rehabilitación diseñado específicamente para él. Programar la cirugía durante el parón estival permite a Musiala no perderse una parte importante de la temporada 2026-27.

La directiva muniquesa confía en que el jugador participe en la pretemporada. El club destaca que, siguiendo un plan preciso, Jamal alcanzará un estado físico óptimo antes de los primeros partidos del nuevo campeonato, lo que se espera que dé al Bayern una gran ventaja al inicio de la temporada.

Secuelas de una vieja lesión

Cabe recordar que Jamal Musiala chocó con el portero del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, en los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes en el verano de 2025. En aquel entonces, el talento alemán sufrió una lesión muy grave, incluyendo una fractura de tibia y una luxación de tobillo.

Tras aquel incidente, el jugador estuvo mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y se perdió gran parte de la temporada 2025-26. Incluso en marzo de este año, su regreso se retrasó ligeramente debido a dolores en los tendones. La intervención actual busca eliminar definitivamente esas secuelas.

Actualmente, el jugador está bajo supervisión médica y su estado se considera positivo. Para los aficionados del Bayern, lo principal es que el principal creador de juego del equipo regrese en plena forma para el inicio de la nueva temporada.