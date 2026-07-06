Apple restablece el pago con tarjeta bancaria en India tras cuatro años de pausa

Apple ha comenzado a restablecer la posibilidad de realizar pagos con tarjeta bancaria para las compras de Apple Account en el mercado indio. Este paso, dado tras una pausa de cuatro años, se considera una nueva medida del gigante tecnológico para adaptarse a los requisitos de los reguladores locales. Este cambio facilitará significativamente el proceso de uso de servicios digitales para los usuarios de iPhone. Así lo informa Techcrunch.com señala.

Según las nuevas normas, los usuarios ahora pueden vincular sus tarjetas de crédito y débito de los sistemas Visa y Mastercard a sus cuentas de Apple Account. Esta opción es válida para suscripciones como iCloud+, Apple Music y compras en la App Store. Como referencia, Apple suspendió los pagos con tarjeta en mayo de 2022 debido a cambios en el sistema de pagos recurrentes del país.

Requisitos del regulador y soluciones técnicas

Según TechCrunch, las nuevas reglas introducidas por el Banco de la Reserva de la India (RBI) en 2021 exigían que los comerciantes y proveedores de pago realizaran una autenticación fuerte de los clientes y utilizaran datos de tarjetas tokenizados. Además, se prohibió a las empresas almacenar la información de las tarjetas de los clientes en sus propios servidores. Apple reelaboró completamente su sistema backend para cumplir con estos complejos requisitos técnicos.

Durante los últimos dos años, los usuarios indios se veían obligados a pagar sus suscripciones únicamente a través de UPI (red local de pagos instantáneos), banca en línea o recargando el saldo de su Apple Account. Las restricciones relacionadas con las tarjetas causaron inconvenientes a muchos usuarios, dificultando el proceso de renovación automática de las suscripciones.

Presión global y adaptación local

Esta medida de Apple en la India refleja cambios en su estrategia global. Hoy en día, los gobiernos de todo el mundo están introduciendo reglas específicas para las plataformas digitales. Por ejemplo, los cambios legislativos en la Unión Europea, Japón y Corea del Sur también están obligando a la empresa de Cupertino a localizar su App Store y sus sistemas de pago.

Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint Research, señala que, aunque esta novedad llega con retraso, elimina uno de los principales obstáculos para la renovación de suscripciones. En un momento en que el negocio de servicios de Apple crece a dos dígitos en la India, ofrecer más métodos de pago a los usuarios es de importancia estratégica para la empresa.

Asimismo, el regreso de las tarjetas bancarias ha reavivado las especulaciones sobre el lanzamiento del servicio Apple Pay en la India. Aunque la empresa aún no ha anunciado planes oficiales, la adaptación de la infraestructura de pagos a la legislación local podría abrir el camino para este servicio. Actualmente, la función de pago con tarjeta se está implementando gradualmente y estará disponible para todos los usuarios en un futuro próximo.