El Sol establece un nuevo récord: 26 erupciones potentes en un día

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El Sol establece un nuevo récord: 26 erupciones potentes en un día

Se ha batido el récord de los últimos dos años en cuanto al número de erupciones solares registradas en un solo día. Así lo informó el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

Según los datos del laboratorio, el 5 de julio, entre las 00:00 y las 23:59 (hora de Moscú), se observaron un total de 26 erupciones de clase C o superior en el Sol. En tiempo universal, se registraron 24 erupciones durante ese mismo periodo. Los expertos destacan que esta cifra es el resultado más alto de los últimos dos años.

Los científicos señalan que los grupos de manchas solares, incluida la mancha n.º 4478, la más grande de la última década, se están desplazando hacia el oeste. Se espera que el 7 de julio pase a la parte del Sol no visible desde la Tierra. Si estas manchas persisten durante las próximas dos semanas, podrían volver hacia la Tierra en la segunda quincena de julio, aunque los expertos consideran que esta probabilidad es bastante baja.

Según el laboratorio, el flujo de rayos X, que se multiplicó por diez durante la última semana, comienza ahora a disminuir gradualmente. Si no aparecen nuevas zonas activas en el Sol, se espera que su actividad vuelva a un estado relativamente tranquilo, o «modo de reposo», para mediados de semana.

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Aziza Shukhratova
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