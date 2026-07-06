Mundial 2026. Portugal — España: las alineaciones probables han sido reveladas

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Mundial 2026. Portugal — España: las alineaciones probables han sido reveladas

En uno de los encuentros más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones nacionales de Portugal y España se verán las caras.

El derbi ibérico comenzará a las 00:00 hora de Taskent. Antes del duelo decisivo, se han dado a conocer las alineaciones probables de ambos equipos.

Ronaldo liderará el ataque de Portugal

Se espera que la selección de Portugal confíe en Cristiano Ronaldo en la línea de ataque. Estará apoyado en las bandas por Rafael Leão y Pedro Neto.

En el centro del campo, Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves podrían ser los encargados de la creación. En los laterales, la velocidad de João Cancelo y Nuno Mendes será fundamental.

Alineación probable de Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo.

Yamal y Oyarzabal, la gran esperanza de España

Se espera que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, dé la titularidad en ataque a Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

En el medio campo, Rodri, Pedri y Dani Olmo se encargarán del control del balón y de la organización de las jugadas ofensivas.

Alineación probable de España:

Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Ronaldo contra Yamal

La atención de los aficionados se centrará en las estrellas de dos generaciones. Por un lado, Cristiano Ronaldo, que disputa su última Copa del Mundo, y por otro, el joven líder español Lamine Yamal.

Portugal apostará por la experiencia y los contraataques rápidos, mientras que España se basará en la posesión y el dominio del centro del campo.

Mundial 2026. Octavos de final

Portugal — España

Hora de inicio: 00:00, hora de Taskent.

El equipo que pierda se despedirá del Mundial. En resumen, no es un partido cualquiera: es el derbi de los vecinos, un pase a cuartos y el choque de dos generaciones futbolísticas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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