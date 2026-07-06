El choque Kane contra Haaland: las entradas para los cuartos de final del Mundial alcanzan los 8 millones de dólares

Se espera que el partido entre Inglaterra y Noruega, que se celebrará en Miami como parte de los cuartos de final de la Copa del Mundo, se convierta en uno de los eventos más caros de la historia del fútbol. El enfrentamiento entre dos grandes delanteros, Harry Kane y Erling Haaland, ha despertado un interés sin precedentes entre los aficionados. Esto, a su vez, ha provocado que el precio de las entradas suba a niveles astronómicos. Así lo informa Goal.com informa .

En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, el precio de algunas entradas para este partido ha subido a un nivel sorprendente: hasta 8 millones de dólares. Aunque este precio representa el punto más extremo del mercado, los precios de entrada para los aficionados comunes también son muy elevados. Según SeatPick, los asientos más baratos se ofrecen actualmente a 2 760 dólares. Esta cifra ha convertido a este encuentro en uno de los eventos deportivos más caros de los últimos años.

La batalla de las estrellas en Miami

Este partido, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, no solo se evalúa como una lucha entre dos equipos fuertes, sino también como una batalla entre los mejores goleadores de nuestra era. La selección de Inglaterra consiguió su pase a los cuartos de final tras una emocionante victoria por 3-2 contra México en el legendario estadio Azteca. El equipo dirigido por Thomas Tuchel, a pesar de la altitud y el ambiente hostil, mostró carácter y puso rumbo a las costas de Florida.

Un dato interesante es que los precios generales en el mercado de entradas han bajado ligeramente tras la inesperada eliminación de Brasil. Los expertos señalan que el precio medio de las entradas para tres días ha caído un 28 %, pero la demanda para este «partidazo» entre Inglaterra y Noruega sigue manteniéndose en niveles récord.

La selección de Inglaterra mantiene la tradición de llegar a los cuartos de final en todos los torneos importantes desde 2018. Tras los fracasos de 2010 y 2014, los «Three Lions» han logrado estabilidad. Sin embargo, debido a las derrotas ante Francia en Qatar hace cuatro años y ante Croacia en 2018, esta vez la presión sobre Harry Kane y sus compañeros es aún mayor.

¡¿Cómo serán los precios en las próximas etapas?

Si los ingleses vencen a la Noruega de Erling Haaland, viajarán a Atlanta para la semifinal. A medida que se acercan las etapas decisivas del torneo, las apuestas financieras también aumentan. Ya se ha fijado un precio inicial de 3 600 dólares para las entradas de las semifinales. Por su parte, los paquetes VIP que incluyen servicios de lujo alcanzan hasta los 800 000 dólares.

Se espera que este partido de cuartos de final abra un nuevo capítulo en la historia de las Copas del Mundo, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también comercial. Con los ojos del mundo puestos en Miami, la comunidad futbolística espera con ansias saber quién obtendrá el pase a las semifinales.