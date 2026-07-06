Superordenador Opta: ¿quién ganará el duelo España-Portugal?

El superordenador de Opta ha calculado las probabilidades de victoria de ambos equipos antes del enfrentamiento de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre España y Portugal.

Según los resultados del análisis, España tiene una clara ventaja para ganar en el tiempo reglamentario. Las posibilidades de Portugal se estiman casi a la mitad.

Probabilidad de victoria de España: 48,6 %

Según Opta Analyst, la probabilidad de que la selección española gane en el tiempo reglamentario 48,6 %es la cifra estimada.

Este dato convierte a los españoles en los favoritos del encuentro.

Portugal tiene un 25,6 % de posibilidades

La probabilidad de que la selección de Portugal gane en los 90 minutos 25,6 %es la cifra estimada.

Aun así, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo es capaz de cambiar cualquier pronóstico en los grandes partidos.

La probabilidad de prórroga también es alta

La probabilidad de que el partido termine en empate y se decida en la prórroga o en la tanda de penaltis es del 25,8 %es la cifra estimada.

Los cálculos de Opta son los siguientes:

Victoria de España: 48,6 %;

Victoria de Portugal: 25,6 %;

Empate y prórroga: 25,8 %.

El derbi ibérico comienza a las 00:00

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España comenzará a las 00:00 hora de Taskent.

Los números dan como favorita a España, pero en los playoffs un solo momento puede cambiar todo el guion.