Kylian Mbappé víctima de racismo: la Federación Francesa de Fútbol emprende acciones legales

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Kylian Mbappé víctima de racismo: la Federación Francesa de Fútbol emprende acciones legales

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, respondió con firmeza a los insultos racistas proferidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Este conflicto, surgido tras el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y Paraguay, ha causado una gran resonancia internacional. Según informa Goal.com, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha anunciado oficialmente que presentará una denuncia y emprenderá acciones legales. Así lo informa Goal.com .

Los hechos comenzaron tras la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay. Incapaz de aceptar la derrota, la senadora Amarilla expresó en redes sociales comentarios extremadamente groseros y llenos de odio hacia Mbappé y sus orígenes. En particular, calificó al jugador de "camerunés colonizado que intenta ser francés" y utilizó términos despectivos sobre su educación.

La contundente respuesta de Mbappé

Kylian Mbappé no dejó pasar estos ataques. Subrayó que la senadora no es digna de su cargo y que sus acciones dañan la reputación de todo un país. "Usted es una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa. No representa al pueblo paraguayo que luchó con honor durante toda la competición", escribió el jugador en su declaración.

Mbappé continuó expresando su pesar porque, debido al racismo de la senadora, la opinión pública mundial está olvidando los resultados históricos de la selección de Paraguay para centrarse solo en este lamentable incidente. Insistió firmemente en que nunca permitirá que tales personas siembren el odio en el mundo.

Las acusaciones de la política y las consecuencias legales

En sus declaraciones, la senadora Amarilla no solo utilizó palabras racistas, sino que también lamentó que no se hubiera ejercido fuerza física contra Mbappé en el campo de juego. Llamó al futbolista "nuevo rico, arrogante y feo", haciendo comparaciones insultantes sobre su cultura. Tales declaraciones se consideran totalmente fuera de la ética deportiva y los derechos humanos.

La Federación Francesa de Fútbol se ha tomado esta situación muy en serio. En su comunicado, la federación afirma que las palabras de la senadora tienen carácter delictivo y deben ser castigadas. La FFF confirmó que utilizará todos los medios legales para proteger a su capitán y que acudirá a las instancias judiciales internacionales.

Este suceso demuestra que el problema del racismo en el mundo del fútbol sigue siendo actual. Se espera que la valiente respuesta de Mbappé y la firme postura de la federación sean un paso importante en la defensa de los derechos de los deportistas. La comunidad deportiva internacional sigue de cerca el resultado de este proceso legal.

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