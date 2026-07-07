España vence a Portugal en los últimos minutos

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España vence a Portugal en los últimos minutos

En los octavos de final de la Copa del Mundo, España derrotó a Portugal por 1-0. El único gol del encuentro, disputado en el Dallas Stadium de Arlington, fue anotado por Mikel Merino en el minuto 90+1. Ambos equipos tardaron en abrir el marcador, pero España aumentó la presión al final del partido para lograr el resultado decisivo.

España controló más el balón durante el encuentro y se mostró más activa en ataque. El equipo disparó 15 veces a portería, con 6 tiros a puerta. Portugal realizó 9 disparos, de los cuales 3 fueron a puerta.

España también tuvo superioridad en la posesión del balón. El equipo de Luis de la Fuente controló el esférico durante el 56 % del tiempo, mientras que Portugal registró un 44 %.

Los jugadores españoles completaron 522 pases con un 91 % de precisión. Portugal realizó 434 pases, con un 85 % de acierto.

En el partido, Portugal cometió 9 faltas y España 13. Los jugadores portugueses recibieron 2 tarjetas amarillas, mientras que un jugador español fue amonestado. No hubo tarjetas rojas.

En cuanto a los tiros de esquina, España superó a Portugal por 7-3. El número de fueras de juego fue de 2 para Portugal y 1 para España.

De esta manera, el gol de Mikel Merino en el tiempo añadido llevó a España a la siguiente ronda. Portugal finaliza así su participación en el torneo.

PortugalEspañaMikel MerinoCopa del MundoArlingtonOctavos de final
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