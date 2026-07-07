Lothar Matthäus critica duramente a Neymar: la estrella brasileña antepuso su ego al equipo

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus no ocultó su satisfacción tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. Criticó duramente al líder del equipo, Neymar, y su comportamiento en el campo, acusando al delantero de egoísmo. En su columna para Sky Germany, Matthäus analizó la derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final. Así lo informa el portal Goal.com.

Según Matthäus, la eliminación de Brasil fue justa. «Me alegra que Brasil haya perdido. Ya no soporto estas quejas constantes y los gestos exagerados», escribió el exjugador alemán. Se centró especialmente en la situación del penalti ejecutado por Neymar al final del encuentro.

¿El interés personal está por encima del éxito del equipo?

En los últimos minutos del partido, con Brasil perdiendo 2-1, el árbitro señaló un penalti. Antes y después de ejecutar el disparo, Neymar discutió largamente con el portero. Matthäus señaló que, en lugar de ahorrar tiempo y reanudar el juego rápidamente, Neymar antepuso su «yo» al equipo.

«En lugar de tirar el penalti rápido, Neymar se peleó con el portero. Este comportamiento demuestra claramente que pone su ego por encima del éxito del equipo», añadió Matthäus. Según él, esta actitud afectó negativamente la moral de todo el grupo y fue una de las causas principales de la derrota.

La leyenda alemana comparó a Brasil con la selección de Francia. En su opinión, estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han entendido que la solidaridad colectiva es la clave del éxito. Matthäus destacó la victoria de Francia sobre Paraguay, lograda precisamente gracias a esa unidad.

Por su parte, Noruega se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Erling Haaland fue el héroe del partido al anotar un doblete. Además, el portero Orjan Nyland, actualmente sin club, realizó varias paradas cruciales para mantener su portería a salvo.

Para Brasil, esta derrota supone un nuevo fracaso. Se espera que las críticas en torno a Neymar continúen durante mucho tiempo. El debate sobre el estilo de juego y la disciplina de la «Seleção» se ha intensificado en la comunidad deportiva tras las declaraciones de Matthäus.