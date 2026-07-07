Lothar Matthäus critica duramente a Neymar: la estrella brasileña antepuso su ego al equipo

·2·Deportes
Lothar Matthäus critica duramente a Neymar: la estrella brasileña antepuso su ego al equipo

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus no ocultó su satisfacción tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. Criticó duramente al líder del equipo, Neymar, y su comportamiento en el campo, acusando al delantero de egoísmo. En su columna para Sky Germany, Matthäus analizó la derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final. Así lo informa el portal Goal.com.

Según Matthäus, la eliminación de Brasil fue justa. «Me alegra que Brasil haya perdido. Ya no soporto estas quejas constantes y los gestos exagerados», escribió el exjugador alemán. Se centró especialmente en la situación del penalti ejecutado por Neymar al final del encuentro.

¿El interés personal está por encima del éxito del equipo?

En los últimos minutos del partido, con Brasil perdiendo 2-1, el árbitro señaló un penalti. Antes y después de ejecutar el disparo, Neymar discutió largamente con el portero. Matthäus señaló que, en lugar de ahorrar tiempo y reanudar el juego rápidamente, Neymar antepuso su «yo» al equipo.

«En lugar de tirar el penalti rápido, Neymar se peleó con el portero. Este comportamiento demuestra claramente que pone su ego por encima del éxito del equipo», añadió Matthäus. Según él, esta actitud afectó negativamente la moral de todo el grupo y fue una de las causas principales de la derrota.

La leyenda alemana comparó a Brasil con la selección de Francia. En su opinión, estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han entendido que la solidaridad colectiva es la clave del éxito. Matthäus destacó la victoria de Francia sobre Paraguay, lograda precisamente gracias a esa unidad.

Por su parte, Noruega se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Erling Haaland fue el héroe del partido al anotar un doblete. Además, el portero Orjan Nyland, actualmente sin club, realizó varias paradas cruciales para mantener su portería a salvo.

Para Brasil, esta derrota supone un nuevo fracaso. Se espera que las críticas en torno a Neymar continúen durante mucho tiempo. El debate sobre el estilo de juego y la disciplina de la «Seleção» se ha intensificado en la comunidad deportiva tras las declaraciones de Matthäus.

NeymarBrasilLothar MatthäusErling HaalandCopa del Mundo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gigantes de la Premier League entran en la lucha por la estrella del PSG Bradley BarcolaGigantes de la Premier League entran en la lucha por la estrella del PSG Bradley BarcolaHoy, 02:36Mikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminadosMikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminadosHoy, 02:31Siga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotrosSiga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotrosHoy, 02:27Último acorde para Cristiano Ronaldo: Portugal se despide del Mundial 2026Último acorde para Cristiano Ronaldo: Portugal se despide del Mundial 2026Hoy, 02:17Portugal – España: las notas de los jugadoresPortugal – España: las notas de los jugadoresHoy, 02:11España envía a casa a RonaldoEspaña envía a casa a RonaldoHoy, 02:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán