España envía a casa a Ronaldo

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, fue eliminado de la Copa del Mundo tras perder 0-1 ante España en los octavos de final. El destino del encuentro se decidió con un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1.

Ronaldo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. Realizó 3 disparos a portería, de los cuales 2 fueron a puerta y uno se marchó fuera.

El delantero portugués tocó el balón tres veces dentro del área rival. Su cifra de goles esperados (xG) fue de 0,28 y la calidad de sus tiros a puerta fue de 0,87. Sin embargo, Ronaldo no pudo convertir sus oportunidades en gol.

Completó 10 de sus 12 intentos de pase. En el último tercio, 4 de sus 5 pases llegaron a su destino. Además, Ronaldo dio un pase clave.

En los duelos, ganó dos de sus tres intentos. Ronaldo despejó el balón una vez de una zona peligrosa y realizó una recuperación. Su calificación para el partido fue de 6,4.

Portugal mantuvo el empate hasta los últimos minutos, pero no pudo responder al gol tardío de Merino. Como resultado, Ronaldo y su equipo se despiden del torneo.