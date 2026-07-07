La foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revuelo

Una foto en redes sociales que muestra a un hombre de Gaza acostado boca abajo en una cama, con las manos, los ojos y el cuerpo atados, ha generado un intenso debate. Ante el gran revuelo, el ejército israelí confirmó la autenticidad de la imagen y anunció la apertura de una investigación interna.

Los militares declararon que tal trato no se ajusta a las normas y valores internos del ejército. Sin embargo, no proporcionaron información adicional sobre la identidad de la persona, dónde está recluida o los detalles del incidente. Se informó que la foto fue publicada originalmente en Instagram con la leyenda «Buenos días» en hebreo, y poco después la cuenta fue eliminada.

Tiempo después, Abu Nassar, de Gaza, afirmó que el hombre de la foto es su hijo Usama. Según sus palabras, reconoció a su hijo por las cicatrices y la hinchazón en su cuerpo.

Según los familiares, Usama fue detenido en marzo de este año, durante la tregua entre Israel y Hamás, cerca de la «línea amarilla» junto a su hijo de un año y medio. El menor fue liberado ese mismo día, pero sus parientes aseguran que tenía marcas similares a quemaduras en las piernas.

El ejército israelí rechazó estas acusaciones. En un comunicado oficial, se señala que las heridas en las piernas del niño no fueron causadas por cigarrillos, sino que podrían ser consecuencia de disparos de advertencia realizados para detener a Usama.