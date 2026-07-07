La foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revuelo

·71·Mundo
La foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revuelo

Una foto en redes sociales que muestra a un hombre de Gaza acostado boca abajo en una cama, con las manos, los ojos y el cuerpo atados, ha generado un intenso debate. Ante el gran revuelo, el ejército israelí confirmó la autenticidad de la imagen y anunció la apertura de una investigación interna.

Los militares declararon que tal trato no se ajusta a las normas y valores internos del ejército. Sin embargo, no proporcionaron información adicional sobre la identidad de la persona, dónde está recluida o los detalles del incidente. Se informó que la foto fue publicada originalmente en Instagram con la leyenda «Buenos días» en hebreo, y poco después la cuenta fue eliminada.

Tiempo después, Abu Nassar, de Gaza, afirmó que el hombre de la foto es su hijo Usama. Según sus palabras, reconoció a su hijo por las cicatrices y la hinchazón en su cuerpo.

Según los familiares, Usama fue detenido en marzo de este año, durante la tregua entre Israel y Hamás, cerca de la «línea amarilla» junto a su hijo de un año y medio. El menor fue liberado ese mismo día, pero sus parientes aseguran que tenía marcas similares a quemaduras en las piernas.

El rostro de un niño pequeño a punto de llorar y hematomas en sus piernas.

El ejército israelí rechazó estas acusaciones. En un comunicado oficial, se señala que las heridas en las piernas del niño no fueron causadas por cigarrillos, sino que podrían ser consecuencia de disparos de advertencia realizados para detener a Usama.

La foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revuelo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

66 perritos calientes en 10 minutos: un plusmarquista estadounidense vuelve a sorprender a todos66 perritos calientes en 10 minutos: un plusmarquista estadounidense vuelve a sorprender a todosHoy, 00:16Robo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francésRobo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francésAyer, 23:30«No puedo levantarle la mano a una mujer»: Un conflicto en Osh causa un gran revuelo«No puedo levantarle la mano a una mujer»: Un conflicto en Osh causa un gran revueloAyer, 23:24Ucrania afirma haber atacado una importante refinería de petróleo en OmskUcrania afirma haber atacado una importante refinería de petróleo en OmskAyer, 22:33Operación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivosOperación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivosAyer, 22:30En Nepal, una familia perseguida por un elefante durante 14 años terminó siendo asesinadaEn Nepal, una familia perseguida por un elefante durante 14 años terminó siendo asesinadaAyer, 22:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra