NVIDIA GeForce RTX 4080M: La versión de escritorio de la tarjeta gráfica móvil muestra resultados sorprendentes

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NVIDIA GeForce RTX 4080M: La versión de escritorio de la tarjeta gráfica móvil muestra resultados sorprendentes

En el mercado de la tecnología informática, la tendencia de las soluciones híbridas, es decir, convertir chips diseñados para portátiles en adaptadores de vídeo de escritorio, está alcanzando un nuevo nivel. Pruebas recientes realizadas por blogueros chinos han demostrado que una tarjeta gráfica de escritorio basada en el procesador gráfico móvil NVIDIA GeForce RTX 4080M ofrece un rendimiento sorprendente en relación con su precio. Este dispositivo llama la atención no solo por su asequibilidad, sino también por su eficiencia energética. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo GeForce RTX 4080M probado es en realidad un chip RTX 4080 Laptop, fabricado originalmente para portátiles, montado en una placa de escritorio con un sistema de refrigeración. Lo interesante es que, aunque esta tarjeta lleva tiempo en el mercado, había pasado desapercibida para las grandes publicaciones tecnológicas. Según datos de Ixbt.com, la muestra probada se compró por solo 300 USD, aunque actualmente su precio de mercado se estima en unos 400 USD.

Desde un punto de vista técnico, el chip móvil RTX 4080 es muy cercano al modelo de escritorio RTX 4070 Ti en términos de arquitectura y potencia. Esto demuestra que esta tarjeta híbrida tiene suficiente potencia para los juegos modernos en los segmentos medio y alto. Comparado con los precios del mercado, un coste de 400 USD es un indicador muy competitivo para este nivel de rendimiento.

Consumo de energía e indicadores de eficiencia

Durante el proceso de prueba, lo más sorprendente fue el consumo de energía de la tarjeta gráfica. Resultó que la GeForce RTX 4080M consumía solo 100 W durante los juegos. Aunque se sabe que los chips móviles RTX 4080 suelen requerir más energía, este caso se explica por el software BIOS especial instalado en el dispositivo. A pesar del bajo consumo, la tarjeta pudo competir a la par con sus principales rivales.

Las pruebas en juegos demostraron que la GeForce RTX 4080M funciona casi al mismo nivel que la Radeon RX 9070 GRE, popular en el mercado chino. Si bien el producto de NVIDIA toma la delantera en algunos juegos, en otros la tarjeta de AMD se adelanta ligeramente. Cabe destacar que la RX 9070 GRE ofrece en promedio una potencia situada entre los modelos RTX 4070 y RTX 5070, lo que confirma el alto potencial de la tarjeta híbrida.

La aparición de estas tarjetas gráficas es ideal, especialmente para los jugadores que buscan ahorrar presupuesto, ya que las tarjetas de escritorio RTX 4070 Ti de potencia completa son mucho más caras. Esta variante, que utiliza un chip móvil, permite al usuario obtener una alta tasa de fotogramas (FPS) y gráficos estables por menos dinero.

En conclusión, las soluciones de escritorio basadas en la GeForce RTX 4080M ofrecen la mejor relación "precio-rendimiento" en su segmento. Aunque estos productos no son ensamblados por marcas oficiales, sino por fabricantes de terceros, su compacidad y eficiencia los convertirán sin duda en la elección de muchos usuarios.

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Abror Shuhratov
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