Siga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotros

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Siga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotros

Las selecciones nacionales de Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo. Este encuentro Zamin.uz será transmitido en vivo mediante un texto en directo en el sitio.

El partido comenzará a las 05:00 en Seattle. Durante la transmisión, se proporcionará información rápida sobre cada gol, ocasión de peligro, disparo, sustitución de jugadores y decisiones arbitrales.

Antes del partido, las posibilidades de ambos equipos se evalúan como parejas. Estados Unidos tiene un 38% de probabilidades de ganar, Bélgica un 34%. La probabilidad de un empate es del 28%.

Los aficionados al fútbol pueden seguir todos los eventos importantes del encuentro Zamin.uz en directo.

Estados UnidosBélgicaTransmisión en vivoOctavos de finalFútbol
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Nodirbek Razzokov
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