Gigabyte presenta el portátil gaming asequible Eagle GL6J

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Gigabyte presenta el portátil gaming asequible Eagle GL6J

Gigabyte, una de las marcas líderes en el mercado de la informática, ha presentado su nuevo modelo Eagle GL6J. Este portátil ha sido diseñado como una solución asequible para los entusiastas de los videojuegos, combinando un diseño moderno con hardware de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com informa .

El aspecto más destacable del dispositivo reside en su potencia gráfica. Según ixbt.com, el modelo Eagle GL6J ofrece a los usuarios dos opciones de tarjetas gráficas: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop o la GeForce RTX 3050 Laptop, algo más antigua. Cabe destacar que la variante RTX 4050 tiene ventaja no solo por su alto rendimiento, sino también por la compatibilidad con la tecnología de generación de fotogramas (DLSS 3).

Especificaciones técnicas y rendimiento

El "corazón" del portátil es el procesador Ryzen 5 7533HS de AMD. Aunque este procesador se basa en la arquitectura Zen 3 y no es de última generación, proporciona suficiente potencia para juegos y tareas cotidianas. El dispositivo está equipado con una pantalla de 16 pulgadas con resolución 1200p, y una frecuencia de actualización de 165 Hz garantiza una experiencia de juego fluida.

En cuanto a la memoria, Gigabyte ha sido bastante generoso. Los usuarios tienen la posibilidad de ampliar la memoria RAM hasta 64 GB y el almacenamiento SSD hasta 4 TB. Estas características suelen ser propias de portátiles de gama alta, lo que aumenta la competitividad del Eagle GL6J.

Chasis y conectividad

El peso del portátil es de 2,2 kg, con un grosor que varía entre 20 mm y 24 mm. Una batería de 61 Wh asegura la autonomía del dispositivo. Para conectar periféricos externos, dispone de los siguientes puertos:

  • Puerto de red RJ45;
  • Salida de vídeo HDMI;
  • Dos puertos USB 3.2 y un puerto USB 2.0;
  • Puerto moderno USB-C 3.2.
Para la conectividad inalámbrica, se ha implementado el estándar Wi-Fi 6E, lo que garantiza una velocidad de internet estable. En el mercado, este portátil podría atraer la atención de estudiantes y usuarios que buscan un equipo de juego económico gracias a su relación calidad-precio.

En conclusión, el Gigabyte Eagle GL6J está pensado para quienes buscan un portátil fiable y con buenas opciones de expansión, sin necesidad de una potencia extrema. El uso de componentes más antiguos ha servido para reducir el precio del dispositivo, lo cual puede ser un factor decisivo para muchos compradores en el contexto económico actual.

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Abror Shuhratov
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