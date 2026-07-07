Gigantes de la Premier League entran en la lucha por la estrella del PSG Bradley Barcola

En pleno apogeo del mercado de fichajes europeo, dos gigantes de la Premier League inglesa — Liverpool y Arsenal — han iniciado una seria batalla por el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. El talentoso futbolista francés está atrayendo la atención de los expertos no solo en la Ligue 1, sino también a nivel continental gracias a su habilidad técnica y velocidad. Aunque el PSG es conocido por no dejar salir fácilmente a sus estrellas, el poder financiero de los clubes ingleses y el interés del jugador en nuevos retos aumentan la probabilidad de un traspaso. Así lo informa Goal.com informa .

El reconocido insider Fabrizio Romano reveló en su canal de YouTube que el delantero de 21 años se ha convertido en un objetivo principal de transferencia para uno de los clubes ingleses. Aunque la directiva del PSG desea mantener a sus jóvenes talentos en el equipo, se comenta que la situación en París podría cambiar, lo que abriría la puerta a los clubes de élite de la Premier League para presentar ofertas de gran cuantía.

Los planes de Arsenal y Liverpool

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tiene como objetivo reforzar la línea de ataque del equipo, especialmente las bandas. El nombre de Barcola está siendo considerado para crear una competencia adecuada para jugadores como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. Sin embargo, para los «Gunners», el francés sigue siendo por ahora una opción secundaria. Si el club londinense no logra concretar el fichaje de su objetivo principal, Morgan Rogers, centrará toda su atención en Barcola.

El Liverpool también participa activamente en esta carrera. Bajo la dirección de su nuevo entrenador, el equipo planea rejuvenecer su plantilla y aumentar su capacidad ofensiva. La habilidad de Barcola para superar a los defensas en duelos individuales encaja perfectamente con el estilo de juego de alta intensidad de los «Reds». Los ojeadores de Merseyside llevan mucho tiempo siguiendo la progresión de Barcola.

Bradley Barcola logró destacar en el club parisino la temporada pasada y también recibió una convocatoria para la selección de Francia. Su versatilidad, al poder jugar en ambas bandas del ataque y en el centro, lo hace aún más atractivo para los clubes top. Se espera que el PSG exija al menos entre 70 y 80 millones de euros por el jugador.

Consecuencias del traspaso y competencia

Si este traspaso se concreta, podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poder de la Premier League. Para el Liverpool, sería un paso importante ante la incertidumbre sobre el futuro de Mohamed Salah, mientras que para el Arsenal, proporcionaría profundidad de plantilla en la carrera por el título. Ambos clubes continúan con su estrategia de invertir en jugadores jóvenes y prometedores.

Aunque todavía no se han enviado ofertas oficiales, las negociaciones entre bastidores continúan intensamente. Se espera que en las próximas semanas surja información más precisa sobre el futuro de Barcola. Por su parte, no se descarta que el PSG ofrezca un nuevo contrato al jugador para retenerlo.