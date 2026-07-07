Mikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminados

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Mikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminados

En el duelo estelar de los octavos de final de la Copa del Mundo, la selección de España derrotó a Portugal por la mínima de 1-0, asegurando su continuidad en el torneo. El destino del encuentro fue sentenciado por el único gol anotado por el mediocampista del Arsenal, Mikel Merino, quien ingresó desde el banquillo. Esta victoria lleva a la «Roja» a la siguiente fase, marcando posiblemente el último partido de la leyenda Cristiano Ronaldo en Mundiales. Así lo informa Goal.com .

El partido comenzó con la cautela esperada. España intentó tomar el control desde los primeros minutos. Mikel Oyarzabal tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador, pero su disparo pasó rozando el poste. Asimismo, el joven talento Lamine Yamal intentó una jugada característica hacia el centro, pero el portero portugués Diogo Costa demostró su calidad para despejar el peligro.

El juego defensivo de Portugal y la noche gris de Ronaldo

Portugal logró contener el potencial ofensivo de España mediante una defensa ordenada. Lamine Yamal fue especialmente vigilado por los defensas rivales, lo que afectó la creatividad española. Por su parte, los defensas de España no dejaron espacios a la línea de ataque liderada por Cristiano Ronaldo. Según el análisis de Goal.com, Ronaldo estuvo aislado de las situaciones de peligro durante todo el encuentro.

La segunda parte fue bastante monótona. Aunque España tuvo una gran superioridad en la posesión, le costó romper la sólida defensa portuguesa. Luis De La Fuente, con el objetivo de cambiar el rumbo, dio entrada a Ferran Torres y Mikel Merino en el minuto 85. Esta decisión del técnico cambió radicalmente el destino del partido.

El golpe decisivo y el factor super-suplente

En el minuto 91, Mikel Merino conectó con precisión un centro enviado por Ferran Torres. Diogo Costa no pudo hacer nada y España se llevó una victoria dramática. Merino se está convirtiendo últimamente en un verdadero «super-suplente» para la selección, y su capacidad para marcar en momentos clave es una de las armas principales de España.

Esta derrota significa el final del torneo para Portugal. Es muy probable que para Cristiano Ronaldo, de 39 años, esta haya sido la última Copa del Mundo de su carrera. Su participación en grandes torneos podría limitarse ahora a las Eurocopas, pero el sueño de conquistar el trofeo mundial parece haberse esfumado.

Para España, aunque este partido no haya sido el más estético, el resultado es de vital importancia. El equipo demostró estabilidad defensiva y capacidad para aprovechar las oportunidades en el momento justo. Ahora esperan a su rival en cuartos de final, mientras que Mikel Merino ha consolidado sus opciones para ser titular.

EspañaPortugalMikel MerinoCristiano RonaldoCopa del Mundo
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