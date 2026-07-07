Portugal – España: las notas de los jugadores

·1.2K·Deportes
Portugal – España: las notas de los jugadores

Tras la victoria de España sobre Portugal, el portal Flashscore evaluó a los participantes del encuentro. El mejor rendimiento en el campo lo registró Rodri. El centrocampista español obtuvo la nota más alta del partido con 8,3.

Después de Rodri, Lamine Yamal sumó 7,7. Unai Simón recibió 7,5, Dani Olmo 7,4 y Pedro Porro 7,1. Aunque entró desde el banquillo, Ferran Torres fue calificado con un 7,3.

Las notas completas de España:

• Unai Simón — 7,5
• Pedro Porro — 7,1
• Pau Cubarsí — 6,3
• Aymeric Laporte — 6,4
• Marc Cucurella — 6,5
• Rodri — 8,3
• Álex Baena — 6,7
• Pedri — 6,6
• Lamine Yamal — 7,7
• Dani Olmo — 7,4
• Mikel Oyarzabal — 6,4
• Ferran Torres — 7,3

Mikel Merino, quien decidió el destino del partido, entró al campo en el minuto 85. Marcó en el minuto 90+1, clasificando a España para la siguiente ronda.

En el equipo de Portugal, el portero Diogo Costa registró el mejor resultado con 7,1. Los defensas centrales Renato Veiga y Rúben Dias recibieron 6,8 cada uno.

El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, recibió una nota de 6,4. La misma calificación se otorgó a João Félix y João Cancelo. Bruno Fernandes obtuvo 6,7.

Las notas de los jugadores de Portugal:

• Diogo Costa — 7,1
• Nuno Mendes — 6,6
• Renato Veiga — 6,8
• Rúben Dias — 6,8
• João Cancelo — 6,4
• João Neves — 6,5
• Vitinha — 5,6
• Pedro Neto — 5,7
• Bruno Fernandes — 6,7
• João Félix — 6,4
• Cristiano Ronaldo — 6,4
• Nélson Semedo — 6,0
• Rafael Leão — 6,7
• Diogo Dalot — 6,4

En la plantilla de Portugal, la nota más baja fue para Vitinha con 5,6, mientras que la calificación de Pedro Neto fue de 5,7.

EspañaPortugalCristiano RonaldoRodriMikel Merino
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lothar Matthäus critica duramente a Neymar: la estrella brasileña antepuso su ego al equipoLothar Matthäus critica duramente a Neymar: la estrella brasileña antepuso su ego al equipoHoy, 02:52Gigantes de la Premier League entran en la lucha por la estrella del PSG Bradley BarcolaGigantes de la Premier League entran en la lucha por la estrella del PSG Bradley BarcolaHoy, 02:36Mikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminadosMikel Merino clasifica a España a cuartos de final: Cristiano Ronaldo y Portugal eliminadosHoy, 02:31Siga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotrosSiga el partido Estados Unidos – Bélgica con nosotrosHoy, 02:27Último acorde para Cristiano Ronaldo: Portugal se despide del Mundial 2026Último acorde para Cristiano Ronaldo: Portugal se despide del Mundial 2026Hoy, 02:17España envía a casa a RonaldoEspaña envía a casa a RonaldoHoy, 02:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán