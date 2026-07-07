Portugal – España: las notas de los jugadores

Tras la victoria de España sobre Portugal, el portal Flashscore evaluó a los participantes del encuentro. El mejor rendimiento en el campo lo registró Rodri. El centrocampista español obtuvo la nota más alta del partido con 8,3.

Después de Rodri, Lamine Yamal sumó 7,7. Unai Simón recibió 7,5, Dani Olmo 7,4 y Pedro Porro 7,1. Aunque entró desde el banquillo, Ferran Torres fue calificado con un 7,3.

Las notas completas de España:

• Unai Simón — 7,5

• Pedro Porro — 7,1

• Pau Cubarsí — 6,3

• Aymeric Laporte — 6,4

• Marc Cucurella — 6,5

• Rodri — 8,3

• Álex Baena — 6,7

• Pedri — 6,6

• Lamine Yamal — 7,7

• Dani Olmo — 7,4

• Mikel Oyarzabal — 6,4

• Ferran Torres — 7,3

Mikel Merino, quien decidió el destino del partido, entró al campo en el minuto 85. Marcó en el minuto 90+1, clasificando a España para la siguiente ronda.

En el equipo de Portugal, el portero Diogo Costa registró el mejor resultado con 7,1. Los defensas centrales Renato Veiga y Rúben Dias recibieron 6,8 cada uno.

El capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, recibió una nota de 6,4. La misma calificación se otorgó a João Félix y João Cancelo. Bruno Fernandes obtuvo 6,7.

Las notas de los jugadores de Portugal:

• Diogo Costa — 7,1

• Nuno Mendes — 6,6

• Renato Veiga — 6,8

• Rúben Dias — 6,8

• João Cancelo — 6,4

• João Neves — 6,5

• Vitinha — 5,6

• Pedro Neto — 5,7

• Bruno Fernandes — 6,7

• João Félix — 6,4

• Cristiano Ronaldo — 6,4

• Nélson Semedo — 6,0

• Rafael Leão — 6,7

• Diogo Dalot — 6,4

En la plantilla de Portugal, la nota más baja fue para Vitinha con 5,6, mientras que la calificación de Pedro Neto fue de 5,7.