Último acorde para Cristiano Ronaldo: Portugal se despide del Mundial 2026

La historia de los Mundiales para Cristiano Ronaldo, leyenda viva del fútbol, ha tenido un final inesperado y doloroso. En el derbi ibérico correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Portugal perdió 0-1 ante España y quedó eliminada del torneo. Este encuentro, disputado en Dallas, pasó a la historia no solo como una derrota, sino como el fin de una era. Así lo informa Goal.com .

La primera parte comenzó con ataques cautelosos pero peligrosos por parte de ambos equipos. Según Goal.com, Joao Cancelo y Mikel Oyarzabal no pudieron aprovechar ocasiones claras en los primeros minutos. Cristiano Ronaldo intentó mostrar su habitual despliegue, pero el portero español Unai Simon logró detener sus disparos. El guardameta portugués Diogo Costa también salvó a su equipo de un gol seguro en la primera mitad, despejando intentos consecutivos de Lamine Yamal y Alex Baena.

Justo antes del descanso, Portugal estuvo muy cerca de abrir el marcador. Un potente disparo de Nuno Mendes fue desviado por un defensa rival, pasando por encima del travesaño. Asimismo, las combinaciones entre Joao Felix y Cristiano Ronaldo no fueron suficientes para romper el muro defensivo español. Los equipos se fueron al descanso con un empate sin goles.

El golpe decisivo y los últimos minutos

La segunda mitad fue mucho más cerrada y cautelosa. Ambos equipos evitaron tomar riesgos y se centraron en la defensa. Los disparos imprecisos de Bruno Fernandes y un tiro libre de Lamine Yamal no supusieron un problema serio para los porteros. Sin embargo, los últimos minutos del partido se convirtieron en una tragedia para Portugal.

En el tiempo de descuento, Mikel Merino, quien había entrado como suplente, batió a Diogo Costa tras un pase preciso de Ferran Torres. Este gol acabó con todas las esperanzas de la selección portuguesa. Cerca del final, Bernardo Silva pudo haber empatado, pero su cabezazo rozó la parte superior de la red.

Esta derrota marca la última aparición de Cristiano Ronaldo, de 41 años, en la escena mundialista. El delantero, que ha establecido numerosos récords a lo largo de su carrera, termina su último Mundial sin medallas ni goles. Este resultado se considera un gran fracaso para Portugal, dado que el equipo era uno de los favoritos del torneo por su plantilla.

España, por su parte, se clasificó para los cuartos de final. Los pupilos de Luis de la Fuente eliminaron a sus vecinos gracias a un juego ordenado y a su determinación en los minutos finales. Ahora se espera una nueva era para el fútbol portugués, ya que varios líderes del equipo, incluido Ronaldo, podrían decidir poner fin a su carrera internacional.