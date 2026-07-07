Nasaf derrota a la selección de Uzbekistán Sub-23

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Nasaf derrota a la selección de Uzbekistán Sub-23

La selección de Uzbekistán Sub-23 disputó un partido amistoso contra Nasaf. En un encuentro muy disputado, los pupilos de Ruziqul Berdiyev ganaron por la mínima: 1-0.

El destino del partido se decidió en la primera mitad con el único gol anotado por Bobur Abduholiqov.

El único gol llegó en el minuto 31.

Nasaf abrió el marcador en el minuto 31. El delantero de Qarshi, Bobur Abduholiqov, aprovechó la oportunidad creada para anotar el gol que dio la victoria a su equipo.

En los minutos restantes, los representantes de Uzbekistán Sub-23 intentaron igualar el marcador, pero la defensa de Nasaf mantuvo el resultado.

Resultado del partido amistoso

Uzbekistán Sub-23 — Nasaf 0:1

Gol: Bobur Abduholiqov, minuto 31.

Alineación titular de Uzbekistán Sub-23

Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Quvonch Xushvaqtov, Saidxon Hamidov, Ro‘ziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Xayrullayev, Saidumarxon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.

Jugadores que ingresaron desde el banquillo

Qudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev y Rayimqulov.

El amistoso sirvió como una prueba importante para que el cuerpo técnico evaluara la condición física y el potencial de los jugadores. Nasaf se llevó la victoria con un solo gol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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