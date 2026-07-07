El Chelsea listo para despedirse de Alejandro Garnacho: Los londinenses fijan el precio de transferencia

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El Chelsea listo para despedirse de Alejandro Garnacho: Los londinenses fijan el precio de transferencia

El Chelsea de Londres planea una limpieza profunda en su plantilla durante la ventana de transferencias de verano. Como parte de las reformas lideradas por el nuevo entrenador Xabi Alonso, se espera que el talentoso extremo argentino Alejandro Garnacho sea puesto a la venta. El jugador, que llegó desde el Manchester United con grandes expectativas, no logró consolidarse en Stamford Bridge. Así lo informa Goal.com .

Según información de Football London, la directiva del Chelsea está dispuesta a escuchar ofertas por el jugador de 22 años tras solo una temporada. Fichado el año pasado por 40 millones de libras esterlinas, Garnacho no pudo demostrar que podía ser una pieza a largo plazo del proyecto del club, a pesar de haber firmado un contrato de muy larga duración hasta 2032.

Temporada decepcionante e inestabilidad

Aunque Garnacho disputó 43 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, no se convirtió en un miembro fijo del once inicial. Los cambios de entrenador y el ambiente inestable en el equipo afectaron negativamente su rendimiento. El jugador solo logró anotar 8 goles en toda la temporada, de los cuales solo uno fue en la Premier League.

A la directiva del club no solo le preocupa la escasez de goles, sino también la inestabilidad general en el juego del futbolista. Según Goal.com, el Chelsea busca recuperar su inversión inicial vendiéndolo. Además, el Manchester United tiene derecho a un 10% de la plusvalía de una futura venta, lo que obliga a los londinenses a exigir un precio más alto.

Clubes italianos en la fila

Aunque a Garnacho no le fue bien en Inglaterra, su reputación en el mercado europeo sigue siendo alta. Actualmente, representantes de la Serie A italiana muestran un interés serio. En particular, Napoli, Juventus y Milan están siguiendo la situación del extremo. La Roma, por su parte, contempla la opción de una cesión.

Sin embargo, la directiva del Chelsea ha comunicado que rechazará cualquier oferta de préstamo. El club solo quiere negociar un traspaso definitivo. Los londinenses confían en que, debido a la edad y el potencial del jugador, se ofrecerá un precio adecuado ahora que el mercado de fichajes se calienta.

Si este traspaso se concreta, será otro intento del Chelsea por corregir un error costoso. Para Garnacho, es una nueva oportunidad para relanzar su carrera y mostrar su mejor nivel. Aunque aún no han comenzado las negociaciones oficiales, se espera que el asunto se resuelva antes de finales de verano.

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