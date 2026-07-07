Una mujer engañada por un falso « Serkan Bolat » pierde 460 millones de soums

·1·Mundo
Una mujer engañada por un falso « Serkan Bolat » pierde 460 millones de soums

Una mujer residente en Krasnodar, Rusia, fue víctima de un estafador que se hizo pasar por el famoso actor turco Kerem Bürsin. Utilizando fotos y vídeos creados con inteligencia artificial para ganarse su confianza, el delincuente le robó más de 3 millones de rublos, equivalentes a casi 460 millones de soums.

Según los informes, el incidente ocurrió en 2024. Un ciudadano nigeriano contactó a la mujer a través de una aplicación de mensajería, presentándose como el actor Kerem Bürsin, protagonista de la serie « Sen Çal Kapımı ». Logró ganarse su confianza enviándole imágenes y vídeos generados mediante tecnologías de inteligencia artificial.

Tras un tiempo de correspondencia, el estafador inventó diversas excusas. Alegando problemas de seguridad, confidencialidad, trámites migratorios y gastos relacionados con un viaje a Rusia, solicitó a la mujer que realizara varias transferencias de dinero.

Como resultado, la víctima transfirió un total de más de 3 millones de rublos al estafador. Al darse cuenta de que había sido engañada, denunció el caso ante las autoridades competentes.

La investigación determinó que el fraude fue cometido por un ciudadano nigeriano. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 3 años y medio de prisión.

Los expertos advierten sobre la importancia de no confiar en cuentas desconocidas que se hacen pasar por celebridades, cuestionar cualquier solicitud de transferencia de dinero y extremar las precauciones ante el aumento de contenidos creados con inteligencia artificial.

Kerem BürsinKrasnodarRusiaSerkan Bolat
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revueloLa foto de un prisionero en una cárcel israelí causa revueloHoy, 01:5166 perritos calientes en 10 minutos: un plusmarquista estadounidense vuelve a sorprender a todos66 perritos calientes en 10 minutos: un plusmarquista estadounidense vuelve a sorprender a todosHoy, 00:16Robo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francésRobo de joyas por valor de 4 millones de euros en un museo francésAyer, 23:30«No puedo levantarle la mano a una mujer»: Un conflicto en Osh causa un gran revuelo«No puedo levantarle la mano a una mujer»: Un conflicto en Osh causa un gran revueloAyer, 23:24Ucrania afirma haber atacado una importante refinería de petróleo en OmskUcrania afirma haber atacado una importante refinería de petróleo en OmskAyer, 22:33Operación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivosOperación espectacular en la frontera kirguiso-uzbeka: Disparos y arrestos masivosAyer, 22:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra