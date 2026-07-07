Una mujer engañada por un falso « Serkan Bolat » pierde 460 millones de soums

Una mujer residente en Krasnodar, Rusia, fue víctima de un estafador que se hizo pasar por el famoso actor turco Kerem Bürsin. Utilizando fotos y vídeos creados con inteligencia artificial para ganarse su confianza, el delincuente le robó más de 3 millones de rublos, equivalentes a casi 460 millones de soums.

Según los informes, el incidente ocurrió en 2024. Un ciudadano nigeriano contactó a la mujer a través de una aplicación de mensajería, presentándose como el actor Kerem Bürsin, protagonista de la serie « Sen Çal Kapımı ». Logró ganarse su confianza enviándole imágenes y vídeos generados mediante tecnologías de inteligencia artificial.

Tras un tiempo de correspondencia, el estafador inventó diversas excusas. Alegando problemas de seguridad, confidencialidad, trámites migratorios y gastos relacionados con un viaje a Rusia, solicitó a la mujer que realizara varias transferencias de dinero.

Como resultado, la víctima transfirió un total de más de 3 millones de rublos al estafador. Al darse cuenta de que había sido engañada, denunció el caso ante las autoridades competentes.

La investigación determinó que el fraude fue cometido por un ciudadano nigeriano. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 3 años y medio de prisión.

Los expertos advierten sobre la importancia de no confiar en cuentas desconocidas que se hacen pasar por celebridades, cuestionar cualquier solicitud de transferencia de dinero y extremar las precauciones ante el aumento de contenidos creados con inteligencia artificial.