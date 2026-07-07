La estrella del PSG Ibrahim Mbaye en el radar de los clubes de la Premier League

Después de que el joven talento del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, expresara su deseo de abandonar París durante el mercado de fichajes de verano, varios clubes destacados de la Premier League inglesa han entrado en la lucha por su contratación. El extremo de 18 años no ve su futuro en la plantilla estelar de Luis Enrique, sino en otro equipo donde pueda tener continuidad. Así lo informa Goal.com informa .

Mbaye llamó la atención de los ojeadores de todo el mundo gracias a su brillante actuación con la selección de Senegal en la Copa Mundial de 2026. Al entrar como suplente en el partido inaugural contra Francia y marcar un gol tras superar a Theo Hernandez, quedó grabado en las páginas de la historia. Con 18 años y 143 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia de Senegal y en el jugador africano más joven en marcar en una Copa Mundial.

El interés de los clubes ingleses

Según Foot Mercato, el Tottenham y el Aston Villa han mostrado un serio interés en el traspaso del jugador. Los londinenses consideran que la velocidad y el estilo ofensivo agresivo de Mbaye se adaptan perfectamente a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, en este momento, el Aston Villa de Birmingham está actuando con mucha más determinación.

El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, tiene como objetivo reforzar su plantilla con jugadores jóvenes y prometedores. Las capacidades técnicas y la experiencia internacional de Mbaye podrían ser ideales para el equipo de Birmingham. Aunque el PSG intenta retener a su canterano, el jugador parece decidido a marcharse.

Actualmente, el contrato de Ibrahim Mbaye con el club parisino es válido hasta junio de 2028. A pesar de ello, la alta competencia en la línea de ataque del PSG y la constante compra de nuevas estrellas limitan sus oportunidades de entrar en el once titular. Tras el Mundial en Norteamérica, Mbaye demostró que puede jugar al más alto nivel y ya no quiere quedarse en el banquillo.

Según los informes, el entorno del jugador prefiere que se quede en París para seguir desarrollándose, pero Mbaye está listo para nuevos retos. Se espera que este mercado de fichajes sea complicado para la directiva del PSG, ya que corren el riesgo de perder a uno de sus "titis" (canteranos) más talentosos. Goal.com también confirma que la probabilidad de que el jugador se traslade a la Premier League es alta.