SK Hynix entra en el mercado bursátil de EE. UU. aprovechando el auge de la IA

El gigante surcoreano de los semiconductores SK Hynix planea cotizar sus acciones en una bolsa de valores de EE. UU. En un momento en que la demanda global de tecnologías de inteligencia artificial (AI) está aumentando, la empresa busca aumentar su capitalización mediante este paso. Esta decisión se tomó en el contexto de cambios importantes en el mundo tecnológico y una necesidad sin precedentes de chips de memoria. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Bloomberg, SK Hynix anunció el lunes su intención de vender aproximadamente 17,8 millones de acciones en EE. UU. a través de una IPO. Si las operaciones tienen éxito, se espera que la empresa recaude alrededor de 28 mil millones de dólares. Los inversores podrán poseer acciones de SK Hynix a través de American Depositary Receipts (ADR) sin necesidad de operar directamente en una bolsa extranjera. Cada ADR equivaldrá a una décima parte de una acción ordinaria.

La inteligencia artificial y la era del «RAMageddon»

Actualmente, en el mercado global, la demanda de memoria de gran ancho de banda (HBM), DRAM y chips NAND, necesarios para ejecutar sistemas de inteligencia artificial, supera con creces la oferta. Los expertos llaman a esta situación «RAMageddon». Debido a que gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google y Oracle están expandiendo sus centros de datos de AI, ha surgido una escasez de chips de memoria.

Esta escasez se siente no solo a nivel industrial, sino también para los consumidores comunes. Por ejemplo, la dirección de Apple anunció que se ve obligada a aumentar los precios de las computadoras Mac y las tabletas iPad debido a la escasez de chips. SK Hynix tiene como objetivo llenar este vacío y fortalecer su cuota de mercado.

Indicadores financieros e inversiones arriesgadas

El año actual ha sido extremadamente exitoso para SK Hynix. Los ingresos de la empresa en el primer trimestre aumentaron casi un 200 % en comparación con el mismo período del año pasado, y el precio de sus acciones ha subido un 260 % desde principios de año. A modo de comparación, las acciones de su competidor estadounidense más cercano, Micron, subieron un 700 % durante el último año, superando el billón de dólares en valor de mercado.

Las empresas tecnológicas de Corea del Sur, en particular SK Hynix y Samsung, se han comprometido a invertir más de 550 mil millones de dólares para ampliar sus capacidades de producción. Sin embargo, este podría ser un paso muy arriesgado. Existe el peligro de que, para cuando se terminen de construir las nuevas fábricas, la coyuntura del mercado cambie y los precios caigan drásticamente si la oferta supera la demanda.

A pesar de esto, los analistas de Wall Street y los inversores buscan nuevas empresas que logren un éxito similar al de NVIDIA. SK Hynix es vista como una de estas candidatas prometedoras. El precio de las acciones se fijará el jueves y se espera que las operaciones en las bolsas de EE. UU. comiencen el viernes.