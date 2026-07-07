Ronaldo y Yamal: La imagen icónica del partido entre España y Portugal

·245·Deportes
Ronaldo y Yamal: La imagen icónica del partido entre España y Portugal

Dos generaciones de fútbol en un solo encuadre.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo tiene 41 años, mientras que el joven delantero español Lamine Yamal tiene 18. Hay más de 22 años de diferencia entre sus fechas de nacimiento.

Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 y Yamal el 13 de julio de 2007. Por lo tanto, su diferencia de edad exacta es de 22 años, 5 meses y 8 días.

Cuando nació Yamal, la carrera profesional de Ronaldo ya había comenzado; jugaba para el Manchester United y la selección de Portugal. Años después, el joven futbolista saltó a la fama y ambos se encontraron en el campo durante un partido entre España y Portugal.

El tiempo vuela en el fútbol. Pero el hecho de que Ronaldo siga jugando a un alto nivel a sus 41 años y que Yamal ya se haya convertido en uno de los líderes de su selección a los 18 años le da a esta imagen un significado especial.

EspañaPortugalCristiano RonaldoLamine YamalManchester UnitedFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Messi quería ver a Vozinha en el Inter MiamiMessi quería ver a Vozinha en el Inter MiamiHoy, 10:47Rudi Garcia: « Bélgica demostró que es una gran nación futbolística»Rudi Garcia: « Bélgica demostró que es una gran nación futbolística»Hoy, 10:44Seleccionador de EE. UU.: « No estuvimos presentes contra Bélgica »Seleccionador de EE. UU.: « No estuvimos presentes contra Bélgica »Hoy, 10:41Cristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra EspañaCristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra EspañaHoy, 10:37Mundial 2026 1/8 de final: Bélgica aplasta a EE. UU. y avanza a cuartosMundial 2026 1/8 de final: Bélgica aplasta a EE. UU. y avanza a cuartosHoy, 10:34Cristiano Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila»Cristiano Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila»Hoy, 10:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán