Ronaldo y Yamal: La imagen icónica del partido entre España y Portugal

Dos generaciones de fútbol en un solo encuadre.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo tiene 41 años, mientras que el joven delantero español Lamine Yamal tiene 18. Hay más de 22 años de diferencia entre sus fechas de nacimiento.

Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 y Yamal el 13 de julio de 2007. Por lo tanto, su diferencia de edad exacta es de 22 años, 5 meses y 8 días.

Cuando nació Yamal, la carrera profesional de Ronaldo ya había comenzado; jugaba para el Manchester United y la selección de Portugal. Años después, el joven futbolista saltó a la fama y ambos se encontraron en el campo durante un partido entre España y Portugal.

El tiempo vuela en el fútbol. Pero el hecho de que Ronaldo siga jugando a un alto nivel a sus 41 años y que Yamal ya se haya convertido en uno de los líderes de su selección a los 18 años le da a esta imagen un significado especial.