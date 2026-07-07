La serie Redmi Turbo 5 bate récords: más de 2 millones de smartphones vendidos en medio año

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La serie Redmi Turbo 5 bate récords: más de 2 millones de smartphones vendidos en medio año

Redmi, la submarca de Xiaomi, ha logrado causar un gran impacto en el mercado con su línea de smartphones Turbo 5. Según nuevos datos, esta serie ha ganado la confianza de millones de usuarios en poco tiempo desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los proyectos más exitosos de la compañía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el informe de Ixbt.com, al cierre de la semana 26 de 2026 (del 22 al 28 de junio), las ventas totales de la serie Redmi Turbo 5 superaron los 2,004 millones de unidades. Es destacable que los dispositivos solo necesitaron seis meses para alcanzar este resultado. Esta cifra demuestra la solidez de la posición de la marca a pesar de la fuerte competencia en el segmento de smartphones de gama media.

Capacidades técnicas y factores de éxito

La línea Redmi Turbo 5 se presentó por primera vez en enero de 2026. Esta serie incluye dos modelos principales: el Redmi Turbo 5 estándar y el más potente Redmi Turbo 5 Max. Ambos smartphones se consideran una de las mejores opciones para los usuarios en cuanto a relación rendimiento-precio.

Técnicamente, los dispositivos cuentan con características bastante avanzadas. En particular, el modelo base Redmi Turbo 5 funciona con el cristal MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Su «hermano mayor», el Redmi Turbo 5 Max, está equipado con el procesador Dimensity 9500s, aún más potente. Estos chips aseguran que los smartphones funcionen a gran velocidad no solo en tareas cotidianas, sino también en juegos pesados y aplicaciones complejas.

Los productos de la marca Redmi tienen tradicionalmente una gran demanda en el mercado de smartphones de Uzbekistán. El éxito global de la serie Turbo 5 también es interesante para los compradores locales, ya que estos modelos destacan por su asequibilidad y sus características propias de un flagship. Estas altas cifras de ventas tendrán sin duda un impacto positivo en los planes de la marca para actualizar el software y mejorar el servicio técnico.

El informe también revela datos sobre las ventas de la línea Redmi K90, lo que demuestra la tendencia de crecimiento global del ecosistema Xiaomi. Según los expertos, el éxito de la serie Redmi Turbo 5 está relacionado con la creciente popularidad de las plataformas MediaTek y la mayor demanda de los usuarios por dispositivos de gama media con alto rendimiento.

Se espera que las ventas de esta serie sigan aumentando hasta finales de año. Actualmente, la compañía está trabajando en la introducción de nuevos colores y configuraciones de memoria para consolidar este éxito, lo que podría ampliar aún más la base de compradores.

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Abror Shuhratov
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