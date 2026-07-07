Cristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra España

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Cristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra España

El delantero de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, expresó sus emociones tras el partido contra España en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Portugal perdió 0-1 y terminó su participación en el mundial. Ronaldo destacó que dio todo por el equipo nacional y que tiene la conciencia tranquila.

«He ganado tres trofeos para Portugal»

Ronaldo habló sobre su lugar en el equipo nacional y su contribución al fútbol de su país.

«Lo di todo. Gané tres trofeos para Portugal. Antes de mí, Portugal no tenía ningún título», declaró.

Según el delantero, puso todo su esfuerzo para cumplir con los objetivos que se había marcado con la selección.

Destacó especialmente la Eurocopa 2016

Entre los trofeos ganados con Portugal, Ronaldo señaló el título de la Eurocopa 2016 como el logro más importante.

«El trofeo de la Euro 2016 es el más importante que ha ganado la selección. Para ser honesto, para mí, su importancia es igual a ganar una Copa del Mundo», dijo el delantero.

Portugal se convirtió en campeón de Europa por primera vez en aquel torneo.

España detuvo a Portugal

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, Portugal se enfrentó a España.

En un partido muy disputado, los españoles ganaron 1-0 y avanzaron a los cuartos de final. Portugal se despide del torneo.

«Mañana es un nuevo día»

Ronaldo concluyó su mensaje tras el partido con palabras tranquilas pero conmovedoras.

«Me voy del equipo con la conciencia tranquila. Di todo lo que pude. Mañana es un nuevo día. La vida continúa», afirmó.

Estas palabras se interpretan como una señal del fin de la carrera internacional de la estrella portuguesa. Aunque la era de Ronaldo en la selección termine, la huella que dejó en el fútbol portugués no se olvidará en muchos años.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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