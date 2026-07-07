El nuevo cohete reutilizable chino Long March 10B llega a la plataforma de lanzamiento

China ha dado un nuevo paso gigante en el campo de la exploración espacial. El nuevo cohete reutilizable Long March 10B (CZ-10B) del país ha sido instalado en el complejo de lanzamiento n.º 2 del cosmódromo comercial de Wenchang. Este cohete es crucial en la estrategia de China para reducir los costos de transporte espacial y competir con empresas como SpaceX. Así lo informa Ixbt.com informa .

El Long March 10B está en el centro de atención de los expertos del sector por sus especificaciones técnicas. Es el primer vehículo de lanzamiento reutilizable de dos etapas que funciona con combustible líquido, con un bloque central de 5 metros de diámetro. Tiene una altura de casi 70 metros y una masa total de despegue de 540 toneladas. La primera etapa está equipada con siete motores de oxígeno-queroseno, cada uno con 120 toneladas de empuje.

Innovación tecnológica: Captura con red

Según información de ixbt.com, el aspecto más singular del cohete Long March 10B es su sistema de aterrizaje. A diferencia de los cohetes Falcon 9 de SpaceX dirigidos por Elon Musk, el cohete chino no tiene patas de aterrizaje. En su lugar, después de entregar la carga en el espacio, la primera etapa realiza un descenso controlado y es capturada mediante una red gigante en una plataforma marina especial llamada Navigator.

Este enfoque permite reducir significativamente el peso del cohete. El peso ahorrado al prescindir de las patas de aterrizaje se destina a una mayor capacidad de carga útil. El buque Navigator tiene 144 metros de eslora, un desplazamiento de 25 000 toneladas y está equipado con un sistema de posicionamiento dinámico DP2 para operaciones tan complejas.

En cuanto a la capacidad de carga, el Long March 10B puede competir directamente con el Falcon 9. En modo totalmente reutilizable, es capaz de entregar al menos 16 toneladas en órbita terrestre baja y hasta 11 toneladas en órbita heliosíncrona (a 900 km de altura). Estas cifras dan a China una gran ventaja en el mercado de satélites comerciales.

Programa lunar y planes futuros

Se espera que el primer vuelo de prueba de este cohete se realice entre el 10 y el 13 de julio de este año. Si las pruebas tienen éxito, China se convertirá en el segundo país del mundo en dominar la tecnología de cohetes reutilizables de clase media. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en la industria espacial mundial.

Cabe señalar que el proyecto Long March 10B no se limita solo al transporte de carga. Estos desarrollos sirven como base para el programa lunar tripulado de China previsto para 2030. La experiencia obtenida con las piezas reutilizables del cohete se planea utilizar en el futuro para llevar taikonautas a la superficie lunar.