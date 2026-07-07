El fin de la era Netflix: por qué la cultura del binge-watching está en crisis

Netflix, que en su día popularizó la tradición del binge-watching en todo el mundo, se enfrenta hoy a graves problemas. Los últimos datos muestran que los espectadores abandonan la plataforma sin esperar al estreno de la segunda temporada de sus series favoritas. Esta situación no solo refleja la calidad del contenido, sino también una transformación profunda de la cultura de consumo digital moderna. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un informe publicado por Bloomberg, el desinterés de los usuarios por los programas populares se debe a varios factores. En primer lugar, Netflix cancela muchos proyectos de forma inesperada y, en segundo lugar, las pausas entre temporadas se están alargando demasiado. Sobre todo, la plataforma se ha centrado en la producción de contenido basada en algoritmos, relegando el arte y el enfoque creativo a un segundo plano. Esto provoca que los espectadores pierdan el vínculo emocional con los proyectos.

Victoria sobre la televisión tradicional y nuevos competidores

Cuando Netflix lanzó todos los episodios de la serie "House of Cards" en un solo día en 2013, fue una verdadera revolución. La posibilidad de ver contenido sin anuncios y sin esperas semanales mantuvo a la gente pegada a sus pantallas. En aquel entonces, el principal competidor de la empresa era la televisión por cable tradicional. En 2025, según datos de Nielsen, los formatos de streaming superaron por primera vez a la televisión abierta y por cable, logrando una victoria absoluta. Sin embargo, este triunfo no trajo tranquilidad a Netflix.

Hoy en día, Netflix no compite con la televisión tradicional, sino con plataformas de vídeos cortos como TikTok, YouTube y Reels. El usuario moderno prefiere vídeos cortos infinitos y gratuitos antes que dedicar horas a una serie. Esto hace que el modelo de "binge-watching" parezca obsoleto y una reliquia del pasado.

Cuando los números hablan: el liderazgo de YouTube y TikTok

Según las estadísticas proporcionadas por los analistas de eMarketer, el tiempo que los usuarios pasan en TikTok casi ha igualado al de Netflix. Según el Financial Times, a nivel mundial, los usuarios de TikTok pasan una media de 95 minutos al día en esta aplicación. Esta cifra es superior a la de cualquier red social o servicio de streaming.

Lo que complica aún más la situación es que, según el informe de Digital i, YouTube superó a Netflix en 2025 en cuanto a tiempo de visionado diario. Mientras que los usuarios de YouTube ven una media de 99,1 minutos de vídeo al día, la cifra de Netflix es de 93,4 minutos. El hecho de que YouTube combine vídeos cortos (Shorts) y formatos largos le otorga una gran ventaja.

Reconociendo este riesgo existencial, la dirección de Netflix ha comenzado a realizar cambios en el diseño de sus productos. En particular, en abril apareció en la plataforma un feed vertical al estilo TikTok. Con ello, la empresa intenta presentar rápidamente nuevos contenidos a los usuarios y retener su atención. Sin embargo, solo el tiempo dirá si la guerra de los algoritmos será efectiva.