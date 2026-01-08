Mundial 2026 1/8 de final: Bélgica aplasta a EE. UU. y avanza a cuartos

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Bélgica derrotó a Estados Unidos por 4-1 y se clasificó para los cuartos de final del torneo.

En el encuentro disputado en Seattle, los europeos fueron muy eficaces en ataque. Charles De Ketelaere anotó un doblete, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku también marcaron.

De Ketelaere, el héroe del partido

Bélgica abrió el marcador en el minuto 9. De Ketelaere culminó un ataque rápido para poner a su equipo por delante.

Estados Unidos empató en el minuto 31 gracias a un gol de Malik Tillman. Sin embargo, solo dos minutos después, De Ketelaere volvió a marcar, sellando su doblete.

Vanaken y Lukaku sentenciaron la victoria

En la segunda parte, Bélgica aumentó su dominio. En el minuto 57, Hans Vanaken puso el 3-1 en el marcador.

En los últimos minutos del partido, Romelu Lukaku, quien entró desde el banquillo, anotó para establecer el resultado final de 4-1.

Estados Unidos se despide del Mundial

Los anfitriones tuvieron dificultades para detener los ataques rivales. Aunque el gol de Tillman dio esperanzas a EE. UU., Bélgica recuperó la ventaja rápidamente y no perdió el control del juego.

De esta manera, Estados Unidos finaliza su participación en el Mundial 2026 en octavos de final.

El próximo rival de Bélgica es España

Bélgica se enfrentará a la selección de España en cuartos de final. España había eliminado a Portugal en la fase anterior.

Mundial 2026. Octavos de final

Estados Unidos — Bélgica 1:4

Goles: Tillman, 31 — De Ketelaere, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.

Amonestaciones: McKennie, 35; Tillman, 69.

Bélgica dio un golpe de autoridad en Seattle. Ahora les espera un desafío aún mayor contra España.