Mundial 2026 1/8 de final: Bélgica aplasta a EE. UU. y avanza a cuartos

·7·Deportes
Mundial 2026 1/8 de final: Bélgica aplasta a EE. UU. y avanza a cuartos

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Bélgica derrotó a Estados Unidos por 4-1 y se clasificó para los cuartos de final del torneo.

En el encuentro disputado en Seattle, los europeos fueron muy eficaces en ataque. Charles De Ketelaere anotó un doblete, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku también marcaron.

De Ketelaere, el héroe del partido

Bélgica abrió el marcador en el minuto 9. De Ketelaere culminó un ataque rápido para poner a su equipo por delante.

Estados Unidos empató en el minuto 31 gracias a un gol de Malik Tillman. Sin embargo, solo dos minutos después, De Ketelaere volvió a marcar, sellando su doblete.

Vanaken y Lukaku sentenciaron la victoria

En la segunda parte, Bélgica aumentó su dominio. En el minuto 57, Hans Vanaken puso el 3-1 en el marcador.

En los últimos minutos del partido, Romelu Lukaku, quien entró desde el banquillo, anotó para establecer el resultado final de 4-1.

Estados Unidos se despide del Mundial

Los anfitriones tuvieron dificultades para detener los ataques rivales. Aunque el gol de Tillman dio esperanzas a EE. UU., Bélgica recuperó la ventaja rápidamente y no perdió el control del juego.

De esta manera, Estados Unidos finaliza su participación en el Mundial 2026 en octavos de final.

El próximo rival de Bélgica es España

Bélgica se enfrentará a la selección de España en cuartos de final. España había eliminado a Portugal en la fase anterior.

Mundial 2026. Octavos de final

Estados Unidos — Bélgica 1:4

Goles: Tillman, 31 — De Ketelaere, 9, 33; Vanaken, 57; Lukaku, 90+3.

Amonestaciones: McKennie, 35; Tillman, 69.

Bélgica dio un golpe de autoridad en Seattle. Ahora les espera un desafío aún mayor contra España.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra EspañaCristiano Ronaldo expresa sus emociones tras el partido contra EspañaHoy, 10:37Cristiano Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila»Cristiano Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila»Hoy, 10:15Rodri admite su error en el partido contra PortugalRodri admite su error en el partido contra PortugalHoy, 10:03Siga el partido Argentina vs Egipto con nosotrosSiga el partido Argentina vs Egipto con nosotrosHoy, 09:52Ronaldo y Yamal: La imagen icónica del partido entre España y PortugalRonaldo y Yamal: La imagen icónica del partido entre España y PortugalHoy, 09:38La estrella del PSG Ibrahim Mbaye en el radar de los clubes de la Premier LeagueLa estrella del PSG Ibrahim Mbaye en el radar de los clubes de la Premier LeagueHoy, 03:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán