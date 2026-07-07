Cristiano Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila»

Tras la derrota ante España, Cristiano Ronaldo reaccionó a la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo.

Destacó que dio todo lo que tenía durante la competición.

«He dado todo. Me voy con la conciencia tranquila. A veces se gana y a veces se pierde», declaró Ronaldo.

El jugador de 41 años recordó haber ganado tres títulos con la selección de Portugal. Afirmó que estos resultados le llenan de orgullo y satisfacción.

Ronaldo también anunció el fin de su trayectoria en los Mundiales.

«Este fue mi último Mundial. Ahora tendré tiempo para estar con mi familia y pensar en mis próximas decisiones», dijo.

El líder portugués aseguró que el equipo no jugó mal contra España, aunque admitió que pudieron ser más efectivos en los momentos decisivos.

«Jugamos bien, el equipo estuvo bien. Pero España es uno de los mejores equipos. Pueden llegar a la final», comentó Ronaldo.

Expresó su pesar por abandonar la competición con una derrota, pero reiteró que entregó todo su esfuerzo por la selección nacional.