Rodri admite su error en el partido contra Portugal

El jugador de la selección española, Rodri, pidió disculpas a Bernardo Silva por su comportamiento durante el encuentro contra Portugal.

Admitió que estuvo mal al celebrar después de que el centrocampista portugués no pudiera aprovechar la ocasión.

Rodri comentó al respecto: «Quiero pedirle disculpas a Bernardo por haber celebrado que no pudiera marcar. Me equivoqué en eso».

Los octavos de final entre España y Portugal fueron muy intensos. El destino del partido se decidió con un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1.

Las estadísticas indican que España realizó 15 remates frente a los 10 de Portugal. Los españoles también fueron superiores en tiros a puerta. Tras el partido, Rodri reconoció su gesto hacia el rival y pidió disculpas públicamente.