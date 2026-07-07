Controversia política en el Mundial 2026: Trump lo admite todo...

La controversia política y deportiva en torno a la Copa del Mundo ha dado un giro inesperado. El presidente estadounidense Donald Trump admitió oficialmente haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la anulación de la tarjeta roja al delantero de la selección nacional, Folarin Balogun.

Anteriormente, la Federación Internacional de Fútbol había suspendido de forma sensacionalista la descalificación del jugador estadounidense por un año, permitiéndole participar en el partido de octavos de final contra Bélgica. Zamin.uz presenta los detalles más candentes de este sensacional suceso.

«Ni siquiera sabía qué era una tarjeta roja»: La sincera confesión de Trump

El 6 de julio, durante una charla con periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump hizo una declaración sobre la situación. En su opinión, no había base alguna para expulsar a Balogun en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina (2-0):

Sobre la situación: «Vi el episodio. Fui un buen deportista, entiendo el deporte. No fue falta. Simplemente dos chicos fuertes chocaron a gran velocidad».

Sobre el árbitro: Trump calificó la decisión del árbitro de «muy sospechosa» y dijo que si se investigara su historial, surgirían preguntas.

Sobre las reglas: El presidente no ocultó que no entiende bien las reglas del fútbol: «Ni siquiera sabía qué era una tarjeta roja. Pero castigar por un partido que aún no se ha jugado es una injusticia total».

Tras llamar al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, Trump dijo que ahora lo «respetaría diez veces más». También destacó que el Mundial 2026 se celebra en EE. UU. gracias a él: «En ese momento, Biden estaba durmiendo», añadió el líder estadounidense.

«Creo en la justicia de la FIFA»: Infantino se justifica

Para Gianni Infantino, quien enfrenta críticas feroces en todo el mundo y pedidos de renuncia, esta confesión de Trump fue una sorpresa desagradable. El jefe de la FIFA publicó inmediatamente un comunicado oficial intentando rechazar las sospechas de cabildeo:

Infantino admitió que el presidente estadounidense lo llamó, pero lo calificó como una «práctica habitual». Dijo que muchos jefes de Estado y funcionarios gubernamentales lo llaman regularmente.

El líder de la FIFA enfatizó que los órganos disciplinarios y judiciales de la organización son totalmente independientes, que él no puede influir en sus decisiones y que leyó la decisión sobre Balogun solo cuando fue publicada.

La presión política no salvó a EE. UU.

El 6 de julio, la Federación Internacional de Fútbol anuló en la práctica la descalificación de Balogun, otorgándole un año de libertad condicional. Sin embargo, el reglamento preveía una suspensión de al menos dos partidos.

No obstante, tal cabildeo político sin precedentes no ayudó a la selección de EE. UU. En el partido de octavos de final disputado por la noche, Folarin Balogun fue titular contra Bélgica y jugó los 90 minutos. Remató tres veces a puerta, pero no logró marcar ningún gol.

La selección nacional de EE. UU. fue derrotada por Bélgica por un contundente — 1-4 y abandonó vergonzosamente el Mundial en casa.