El PSG ficha a otro talento de la academia del Milan

El club francés Paris Saint-Germain continúa fortaleciendo su línea de porteros. Los parisinos han anunciado oficialmente la firma de un contrato a largo plazo con Alessandro Longoni, de 18 años, considerado uno de los guardametas más prometedores del fútbol italiano. Este traspaso se considera parte de los planes estratégicos futuros del club. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Longoni ha firmado un contrato de cinco años con el club parisino, válido hasta junio de 2031. El joven talento se trasladó a París como agente libre tras finalizar su contrato juvenil con el Milan. El portero, que mide 192 centímetros, ha llamado la atención de los expertos por sus condiciones físicas y su estilo de juego.

Tras los pasos del nuevo Donnarumma

El paso de Alessandro Longoni de la academia del Milan al PSG trae a muchos recuerdos relacionados con Gianluigi Donnarumma. Curiosamente, Longoni es el 14º jugador italiano en la historia del club parisino y el sexto portero italiano en defender los colores de este equipo después de nombres ilustres como Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon y Donnarumma.

El joven guardameta ya ha logrado hitos importantes en su corta carrera. Ganó el Campeonato de Europa Sub-17 de 2024 con la selección italiana. Además, durante la Copa Mundial Sub-17, demostró su habilidad al detener dos penaltis en el partido contra Brasil.

En el equipo parisino, Longoni lucirá el dorsal 16. Se espera que ocupe el lugar de Renato Marin, quien dejó el equipo en calidad de cedido. La directiva del club, en particular el presidente Nasser Al-Khelaïfi y el director deportivo Luis Campos, han valorado muy positivamente el talento del joven jugador.

"Estoy agradecido a la directiva del club y a Luis Enrique por la confianza depositada en mí. Estoy orgulloso de unirme a un gran equipo como el Paris Saint-Germain y trabajaré duro para justificar esta confianza", declaró Longoni en una entrevista con el servicio de prensa del club.

Según los expertos, el traspaso de Longoni encaja perfectamente con la política del PSG de atraer jóvenes talentos en etapas tempranas. Aunque por ahora es difícil que compita con Donnarumma por la titularidad, tiene todas las condiciones para convertirse en el portero número uno del equipo en el futuro.