Conflicto entre Rodri y Bernardo Silva: la estrella española se disculpa con su ex compañero

El encuentro entre las selecciones de España y Portugal, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, no solo fue recordado por la intensa lucha, sino también por un conflicto inesperado. Tras la victoria española por 1-0 en Dallas, se produjo una fuerte discusión en el centro del campo entre Rodri y Bernardo Silva. Este incidente captó la atención de muchos aficionados y expertos, dado que ambos futbolistas compartieron equipo durante mucho tiempo en el Manchester City. Así lo informa Goal.com informa .

Un gol de Mikel Merino, quien entró desde el banquillo en el minuto 91, llevó a España a los cuartos de final. Sin embargo, las acciones provocadoras de Rodri cerca del final del partido tensaron la situación. Los representantes de Portugal, especialmente Bernardo Silva, reaccionaron con emoción ante el comportamiento de su rival. Según Goal.com, la presión y la responsabilidad en el escenario internacional pusieron a prueba la relación profesional de ambas estrellas.

Emociones en el campo y disculpas

Tras tocar el balón 106 veces, completar 87 pases precisos y controlar el mediocampo, el ganador del Balón de Oro, Rodri, admitió su error después del partido. Al parecer, el conflicto surgió después de que Rodri celebrara de forma ostentosa el fallo de Bernardo Silva en una clara ocasión de gol. El cabezazo fallido del mediapunta portugués en los últimos segundos fue un duro golpe para él.

«Cometí un error al celebrar su fallo. Le pedí disculpas inmediatamente después del partido. Gracias a la confianza y la amistad que nos une, creo que el asunto quedó resuelto ahí mismo», destacó Rodri en conversación con los periodistas. Este caso demuestra una vez más que, por muy amigos que sean, los intereses de la selección nacional siempre están por encima.

Una nueva era para Portugal

Para Portugal, esta derrota no solo significa la despedida del torneo, sino el fin de toda una era. El seleccionador Roberto Martinez anunció oficialmente su dimisión. Además, crecen los rumores de que este podría haber sido el último gran torneo para el legendario Cristiano Ronaldo. Actualmente, el experimentado Jorge Jesus suena como el principal candidato para dirigir a la selección portuguesa.

La selección española centra ahora su atención en los cuartos de final. Los pupilos de Luis de la Fuente se enfrentarán a Bélgica el viernes 10 de julio en Los Ángeles. Según los expertos, los españoles intentarán frenar los contraataques rápidos de Bélgica manteniendo su superioridad en el mediocampo. Se espera que mejorar la eficacia en la línea de ataque sea el factor decisivo para lograr la victoria.