La joven estrella de la selección de España y del FC Barcelona, Lamine Yamal, ofreció un nuevo espectáculo en la Copa del Mundo 2026. En el partido de octavos de final contra Portugal, el extremo de 18 años no solo contribuyó a la victoria de su equipo, sino que obligó al defensa rival Nuno Mendes a abandonar el campo tras ser superado por sus regates. Así lo informa Goal.com informa .

La leyenda del Manchester United, Nemanja Vidic, no ocultó su asombro por el juego del joven talento. En su opinión, la técnica y los movimientos que Lamine Yamal muestra en el campo recuerdan a una sola persona: el legendario Lionel Messi. Vidic apodó al joven futbolista como el «mini-Messi», destacando que es un fenómeno único para el fútbol moderno.

La lesión de Nuno Mendes y la presión de Yamal

Durante el encuentro, el duelo entre Lamine Yamal y el defensa del PSG Nuno Mendes se convirtió en el eje central. Según Goal.com, los regates incesantes y los cambios de dirección inesperados de Yamal agotaron físicamente al defensa portugués. Como resultado, en el minuto 56, Mendes tuvo que abandonar el campo tras una acción intensa.

Nemanja Vidic destacó este suceso en una entrevista con el diario A Bola. «Este chico es simplemente increíble y especial. Lo llamo el 'mini-Messi'. Obligó a Mendes a correr por la banda varias veces y, al final, el defensa no pudo soportar la presión y se lesionó. Lamine no solo corre en línea recta, hace cosas increíbles con el balón cada vez», afirmó el exdefensa.

Nelson Semedo, quien entró en lugar de Mendes, tampoco pudo reducir la intensidad de los ataques españoles. La selección española mantuvo el control total del partido y aseguró su pase a los cuartos de final. Cabe destacar que los españoles han mantenido su portería a cero por sexto partido consecutivo en este torneo.

El heredero de las tradiciones de La Masia

El hecho de que Lamine Yamal sea un producto de la academia del FC Barcelona, La Masia, refuerza las comparaciones con Lionel Messi. Según Vidic, mientras que los jugadores modernos dependen más de atributos físicos y atléticos predecibles, Yamal se convierte en una verdadera «pesadilla» para los defensas gracias a sus decisiones poco convencionales.

Tras esta victoria, España es considerada una de las principales favoritas para ganar la Copa del Mundo. Lamine Yamal es el principal candidato a ser el mejor jugador joven del torneo. Cada uno de sus movimientos en el campo sigue sorprendiendo no solo a los aficionados, sino también a expertos experimentados como Vidic.

Para los aficionados al fútbol, el juego de este joven talento despierta un gran interés, ya que su estilo y libertad en el campo recuerdan la época dorada del Barça. Teniendo en cuenta que Lamine Yamal solo tiene 18 años, sus mayores éxitos aún están por llegar.