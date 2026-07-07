Lionel Messi ya era una leyenda a los 9 años: los adultos se quedaban en el entrenamiento para verlo

El ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo Lionel Messi comenzó su camino hacia la grandeza mucho antes de llegar a la academia del FC Barcelona. El delantero argentino ya era una verdadera leyenda en las calles de su ciudad natal, Rosario, y en el sistema del club Newell's Old Boys cuando aún era un niño. Su talento era tan grande que incluso los futbolistas profesionales del primer equipo renunciaban a sus planes y tiempo de descanso para ver jugar al «pequeño mago». Así lo informa Goal.com informa .

El exjugador de Newell's Old Boys, Matias Fondato, recordó aquellos tiempos en una entrevista con talkSPORT. Según él, a pesar de que Messi solo tenía nueve años, todo el club estaba asombrado por su habilidad. Fondato destacó que cuando él recién se unía al primer equipo, todos los jugadores experimentados se quedaban en el estadio después del entrenamiento para ver jugar al joven Messi antes de ducharse e irse al hotel.

«La máquina del 87» y la comparación con Maradona

El equipo juvenil en el que jugaba Lionel Messi era conocido en aquel entonces como «The Machine of 87» (La máquina del 87). Este equipo arrasó con todos sus rivales sin sufrir una sola derrota durante tres años consecutivos. Según Matias Fondato, los movimientos de Lionel en el campo eran tan sorprendentes como ahora, la única diferencia radicaba en sus dimensiones físicas.

«Era muy pequeño, pero en el campo jugaba con la inteligencia de un adulto frente a sus pares. Era difícil predecir exactamente quién llegaría a ser, pero desde esa edad era totalmente diferente a cualquier niño que hubiéramos visto», dice Fondato. Fue precisamente en ese momento cuando los aficionados locales comenzaron a compararlo con el legendario Diego Maradona.

Es interesante notar que Lionel Messi presenció en directo en el estadio el debut de Diego Maradona con Newell's Old Boys en 1993. Poco después, el Messi de nueve años realizaba trucos con el balón para los aficionados durante los descansos en el estadio «Estadio Marcelo Bielsa», y todo el estadio coreaba su nombre.

Legado histórico y actualidad

Aunque Messi nunca jugó un partido oficial a nivel profesional para Newell's Old Boys, su impacto en Argentina será eterno. Se mudó a España y logró reescribir la historia del fútbol mundial. Hoy en día, sus compañeros, especialmente la estrella del FC Barcelona y de la selección española Pedri, califican el nivel de Messi como algo «increíble».

Para Matias Fondato, esta historia que comenzó en las calles de Rosario tuvo su conclusión lógica en los campos de Qatar en 2022. En su opinión, la conquista de la Copa del Mundo por parte de Messi fue la pieza final y más importante del gran rompecabezas que comenzó aquel «pequeño mago» de nueve años. Hoy en día, Lionel Messi sigue maravillando a millones de aficionados con su larga carrera.