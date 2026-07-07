Giro inesperado para Cristiano Ronaldo: le ofrecen un nuevo rol en la selección de Portugal

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Giro inesperado para Cristiano Ronaldo: le ofrecen un nuevo rol en la selección de Portugal

Tras la decepcionante participación de la selección de Portugal en la Copa del Mundo, las discusiones en torno al legendario delantero Cristiano Ronaldo han cobrado un nuevo impulso. Después de la derrota ante España, decidida por el único gol de Mikel Merino, el seleccionador Roberto Martínez presentó su dimisión. Esto ha generado diversas especulaciones sobre quién tomará las riendas del equipo. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, en el mundo del fútbol han surgido ideas inesperadas sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo continúe su carrera como jugador-entrenador. En particular, el conocido comentarista deportivo Jeff Stelling sugirió en talkSPORT que Ronaldo sería un candidato adecuado para el puesto de seleccionador. En su opinión, este paso permitiría a la estrella de 39 años permanecer en el centro del equipo y mantener su influencia.

Ronaldo en el banquillo: Humor y realidad

Esta propuesta despertó un gran interés en las redes sociales y entre los expertos. El exjugador Gabby Agbonlahor abordó la idea con humor, señalando que si Ronaldo fuera entrenador, «se incluiría a sí mismo en el once inicial para los próximos cinco torneos importantes». Detrás de esta ironía subyace la preocupación de que Ronaldo aún no quiera abandonar el campo y pueda anteponer sus ambiciones a los intereses del equipo.

Al mismo tiempo, Agbonlahor criticó duramente el desempeño de Ronaldo en esta Copa del Mundo. Según él, el delantero se movió muy poco en el campo y tuvo dificultades para crear espacios para sus compañeros. El experto considera que el estilo de juego y la condición física de Ronaldo podrían haber sido la causa de la derrota de Portugal.

Jeff Stelling también se sumó a la opinión de Agbonlahor, señalando que la edad de Ronaldo empieza a pasar factura. Afirmó que en el partido contra España, Cristiano estuvo notablemente por detrás de sus rivales en cuanto a velocidad. «Recuerdo a Ronaldo en su mejor momento, jugando de forma increíble. No quiero que dañe su imagen», añadió Stelling.

El futuro y la cuestión de la nueva generación

Para Ronaldo, a quien solo le faltan cuatro goles para alcanzar la marca de los 150 con la selección de Portugal, esta cifra tiene una importancia histórica. Sin embargo, los expertos están preocupados por la limitación de oportunidades para los jugadores jóvenes y talentosos. Se dice que la eliminación temprana del equipo podría generar descontento entre las jóvenes estrellas.

Actualmente, la Federación Portuguesa de Fútbol está en proceso de buscar un nuevo entrenador. ¿Será Ronaldo nombrado entrenador o continuará su carrera como jugador? Esta pregunta sigue abierta. Sea como sea, el «último baile» de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol podría terminar de forma más dramática de lo esperado.

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Jahongir Tursunov
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