Tornado aterrador en China: un hombre salió volando con su sofá desde un piso 12

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Tornado aterrador en China: un hombre salió volando con su sofá desde un piso 12

Un potente tornado observado en el centro de China causó una gran destrucción. El desastre natural dejó decenas de muertos y cientos de heridos. El caso más sorprendente es el de un hombre que salió volando con su sofá desde un apartamento en el piso 12.

Según CNN, durante el tornado ocurrido el 6 de julio en la provincia de Hubei, la velocidad del viento alcanzó los 260 km/h. El desastre dejó al menos 11 muertos y más de 331 heridos. Miles de viviendas e infraestructuras sufrieron daños graves.

Los daños más graves se registraron en la ciudad de Huanggang. Según medios locales, el fuerte viento levantó a un hombre de 30 años que vivía en el piso 12, llevándoselo junto con su sofá y otros muebles. La víctima fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos en estado grave.

En algunas zonas, el tornado incluso levantó camiones pesados y los lanzó a decenas de metros. En la ciudad de Ezhou, el desastre también causó grandes destrozos, dejando cinco fallecidos. Más de 3 000 especialistas fueron movilizados para las labores de rescate.

Los expertos señalan que tornados tan fuertes son muy poco comunes en la provincia de Hubei. Este desastre podría estar relacionado con las lluvias monzónicas de verano y la influencia del tifón «Maysak».

Al mismo tiempo, se están produciendo fuertes inundaciones en las regiones del sur de China. En Guangxi, cuatro personas murieron y ocho están desaparecidas. En Hangzhou, se registraron precipitaciones históricas.

Las inundaciones provocaron otra situación peligrosa: más de 800 serpientes escaparon de una granja inundada. Se informa que entre ellas hay especies altamente venenosas como cobras. La población local continúa la búsqueda con equipos especializados.

El líder chino Xi Jinping ordenó a todos los servicios de emergencia brindar asistencia rápida a las víctimas y evacuar de inmediato a los residentes de las zonas peligrosas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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