Anthropic lanza el agente Claude Cowork en plataformas móviles y web

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Anthropic lanza el agente Claude Cowork en plataformas móviles y web

Anthropic, uno de los líderes en el mundo de la inteligencia artificial, ha decidido ampliar su agente Claude Cowork. Presentada en enero como una aplicación de escritorio, esta herramienta ahora está disponible a través de navegadores web y dispositivos móviles. Este paso no solo representa una actualización tecnológica, sino también una integración más profunda de la IA en los flujos de trabajo diarios. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Claude Cowork no es solo un chatbot, sino un socio digital capaz de realizar tareas complejas de forma autónoma. Tras esta actualización, los suscriptores del plan Max pueden seguir o completar en sus smartphones las tareas iniciadas en sus ordenadores de escritorio. Lo más importante es que el sistema sigue funcionando en segundo plano, incluso cuando el portátil del usuario está cerrado.

Una nueva etapa en la gestión del flujo de trabajo

Con esta expansión, Anthropic busca convertir a Claude Cowork en un asistente completo para profesionales administrativos y creativos, no solo en una herramienta para desarrolladores. El sistema funciona en segundo plano, se sincroniza entre dispositivos y solo solicita la intervención del usuario cuando es estrictamente necesario. Esto marca una nueva fase en la carrera por la automatización de las tareas de oficina.

Según ixbt.com, la competencia entre los laboratorios de IA ya no se centra en quién tiene el chatbot más inteligente, sino en qué producto se adapta mejor al entorno de trabajo real. Por ejemplo, mientras OpenAI adapta su herramienta Codex para crear informes, analizar datos y realizar presentaciones, Anthropic también está consolidando su posición.

Según los ejemplos presentados por la empresa, Claude Cowork puede analizar correos electrónicos, preparar resúmenes para reuniones e incluso redactar borradores de respuestas mientras el usuario descansa. Por la mañana, con un café, el usuario solo tiene que revisar el resultado y validarlo con un solo botón.

Integración multiplataforma y comodidad

La aplicación de escritorio sigue siendo el lugar principal para el "deep work", ya que permite trabajar directamente con archivos locales y el navegador. Sin embargo, la llegada de las versiones web y móviles abre las puertas a usuarios que no pueden instalar la aplicación. Anthropic ha combinado las funciones de chat y Cowork en una interfaz única, unificando proyectos y artefactos en todos los dispositivos.

Asimismo, la empresa lanzó recientemente la función Claude Tag para la plataforma Slack. Esto es parte de la estrategia de Anthropic para convertir su IA en un compañero constante, sin importar dónde se encuentre el usuario (en el trabajo, viajando o comunicándose). Se espera que esta herramienta cree nuevas oportunidades para aumentar la eficiencia en la gestión del trabajo remoto y proyectos internacionales.

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Abror Shuhratov
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