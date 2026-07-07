Un grafitero pinta un pájaro gigante en la torre de un puente en Australia

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Un grafitero pinta un pájaro gigante en la torre de un puente en Australia

Un incidente inusual ocurrió en Melbourne, Australia. Un grafitero fue detenido por la policía tras escalar una torre de 140 metros del puente Bolte para pintar la imagen de un pájaro de dibujos animados gigante. Así lo informó Reuters .

Se informó que videos difundidos en Instagram desde el puente, ubicado cerca del centro de la ciudad, mostraban al hombre sentado en la parte superior de la torre con las piernas colgando. En sus publicaciones posteriores, exigió una reducción de impuestos en Australia y pidió que le entregaran un sándwich de mantequilla de maní mediante un dron para poder bajar.

Sus demandas provocaron negociaciones con la policía. Como resultado, un carril del puente fue cerrado temporalmente, causando un tráfico intenso para los conductores que iban al trabajo.

El sargento interino de la policía de Victoria, Paul Hogan, informó que el hombre de 22 años fue arrestado inmediatamente después de bajar de la torre.

Una persona cuelga de una cuerda en la parte superior de un edificio alto de hormigón pintando un grafiti en la pared.

«El hombre pintó una imagen en la pared exterior con pintura en aerosol. Durante el incidente, no obedeció las órdenes legales de la policía de descender», declaró.

Según la policía, se desplegaron varias unidades en el lugar, incluyendo patrullas, policía de carreteras, un equipo de respuesta especial, servicios de búsqueda y rescate, y la policía fluvial.

Se dice que el grafiti en el puente es muy similar a la imagen del famoso pájaro Pam the Bird que ha aparecido en decenas de edificios en Melbourne en los últimos años. Este símbolo incluso ha aparecido en las paredes de la histórica estación de tren de Flinders Street .

La policía no aclaró por qué el hombre finalmente decidió bajar. Sin embargo, en su página de Instagram se dejó un comentario humorístico: «¿Cómo se atrevieron a traer el dron sin el sándwich?». Esto generó un interés aún mayor en las redes sociales.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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