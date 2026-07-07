El Liverpool se une a la lucha por la estrella mexicana Gilberto Mora

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El Liverpool se une a la lucha por la estrella mexicana Gilberto Mora

El club inglés Liverpool muestra un serio interés en el fichaje de Gilberto Mora, centrocampista de la selección mexicana y del Club Tijuana. El talento de 17 años ha captado la atención de los equipos más prestigiosos de Europa con sus brillantes actuaciones, y los 'Reds' ya han dado los primeros pasos para ganar esta carrera. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la directiva del Liverpool se ha puesto en contacto con los representantes del jugador para empezar a explorar las condiciones de un posible acuerdo. Sin embargo, el equipo de la Premier League se enfrentará a una dura competencia. En particular, los gigantes españoles Real Madrid y Barcelona, así como los clubes ingleses Manchester City, Chelsea y Arsenal, también buscan hacerse con sus servicios.

Un nuevo objetivo en el mercado de fichajes

Gilberto Mora se ganó el reconocimiento de los expertos por su desempeño con la selección mexicana en la reciente Copa del Mundo. Durante el torneo, destacó por su habilidad técnica y su visión de juego. Hasta la fecha, ya ha disputado 12 partidos con el equipo nacional.

A nivel de clubes, las estadísticas de Mora son dignas de elogio. Con el Tijuana, ha participado en 53 encuentros y ha logrado marcar 10 goles. Su versatilidad, siendo capaz de jugar tanto como mediocentro ofensivo como por las bandas, lo hace aún más atractivo para los grandes clubes.

El Manchester United se retira de la carrera

Un detalle interesante es que los ojeadores del Manchester United siguieron a Mora durante seis meses, pero finalmente decidieron descartar el fichaje. Se dice que esto se debe a que el precio del jugador es superior a lo esperado y a la extrema competencia. Actualmente, se estima que el valor de mercado del talentoso centrocampista supera los 40 millones de euros.

La opción del Real Madrid podría seguir siendo prioritaria para Mora. Según los informes, el propio jugador sueña con jugar en el club blanco. Incluso el hecho de que intercambiara su camiseta con Jude Bellingham tras un partido del Mundial demuestra su admiración por el club madrileño.

Según las normas de la FIFA, Gilberto Mora no puede firmar un contrato oficial con un equipo extranjero hasta que cumpla 18 años (en octubre de este año). El Club Tijuana, con el objetivo de proteger su activo, ha extendido su contrato hasta 2029. A pesar de ello, se esperan ofertas oficiales por el jugador en las próximas semanas.

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