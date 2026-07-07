Kinopoisk lanza una sección especial para los fans del anime

La plataforma Kinopoisk, uno de los servicios de streaming más grandes de Rusia, ha lanzado una sección dedicada a los amantes del género anime. Esta novedad se anunció el 7 de julio, coincidiendo con el estreno de la serie «Ghost in the Shell», basada en el famoso manga. Ahora, los usuarios pueden encontrar todo el contenido relacionado con el mundo de la animación japonesa a través de una interfaz única y cómoda. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva sección incluye los proyectos más populares de la plataforma, como «Attack on Titan», «Gachiakuta», «Dandadan» y «Spy x Family». Además, para mayor comodidad de los usuarios, se han introducido colecciones temáticas, un ranking mensual de los 10 mejores y un sistema de recomendaciones personalizadas. El algoritmo de recomendaciones se basa en el historial de visualización y las valoraciones del usuario.

Crecimiento de la audiencia de anime y nuevas oportunidades

Según Ixbt.com, el interés por los proyectos de animación en la plataforma está aumentando drásticamente. Desde principios de 2024, el número de suscriptores que han visto anime en Kinopoisk ha superado los 4,5 millones, y el número de valoraciones en proyectos de este género ha superado los 3,8 millones. Estas cifras demuestran que el anime no es solo un interés de nicho, sino una parte integral de la cultura de masas.

Durante el primer semestre del año, los proyectos que más atrajeron la atención del público fueron:

«Gachiakuta»;

«That Time I Got Reincarnated as a Slime»;

«Handyman Saitou in Another World»;

«Attack on Titan»;

«Fire Force».

Entre las novedades técnicas, los usuarios ahora tienen la posibilidad de seleccionar la pista de audio en japonés como idioma principal si el audio original está disponible. Esto permite a los fans del anime disfrutar de la obra en su atmósfera original con subtítulos.

Los cambios visuales tampoco se quedaron atrás. En los perfiles de usuario aparecieron fondos temáticos basados en motivos de anime populares. Además, se añadió una función para elegir un icono alternativo de la aplicación para los usuarios de dispositivos iOS.

Durante el mes de julio, el servicio planea presentar una serie de estrenos importantes. Entre ellos, además del nuevo «Ghost in the Shell», se encuentra la tercera temporada de la esperada serie «Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation». Estos pasos forman parte de la estrategia de la plataforma para fortalecer su posición en el mercado del anime en la región.