Lionel Messi establece un nuevo récord en la historia de los Mundiales

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Lionel Messi establece un nuevo récord en la historia de los Mundiales

Lionel Messi se ha convertido en el futbolista con más asistencias en las fases finales de la Copa del Mundo.

El número de asistencias del capitán de la selección argentina en los Mundiales llegó a 9. De esta manera, superó a Diego Maradona, quien registró 8 asistencias.

En los siguientes lugares se encuentran el alemán Pierre Littbarski y el polaco Grzegorz Lato, con 7 asistencias cada uno.

Messi ha marcado un hito histórico en los Mundiales no solo por sus goles, sino también por las oportunidades creadas para sus compañeros.

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