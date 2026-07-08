Meta presenta Muse, su nuevo generador de imágenes por inteligencia artificial

La corporación Meta continúa expandiendo sus capacidades en el campo de la inteligencia artificial. Se ha anunciado oficialmente el nuevo generador de imágenes Muse, desarrollado por la división Meta Superintelligence Labs. Esta herramienta permite a los usuarios crear imágenes creativas de alta calidad en segundos a partir de comandos de texto. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este proyecto, conocido internamente bajo el nombre en clave "Mango", se integrará en las aplicaciones Meta AI, Instagram Stories y WhatsApp. Según TechCrunch, la nueva función se ofrece de forma totalmente gratuita para los usuarios. Esto permite a los usuarios de Meta crear contenido directamente en la red social sin recurrir a servicios de terceros de pago.

El aspecto único del generador Muse es que no solo crea imágenes desde cero, sino que también ayuda a los usuarios cuando les faltan ideas mediante "presets" (plantillas listas para usar). Esta función se introdujo para acelerar el proceso creativo y facilitar el uso de la IA para usuarios que aún no están familiarizados con ella.

Capacidades amplias y aplicaciones prácticas

El nuevo modelo no se limita solo a fines de entretenimiento. Los videos presentados por Meta muestran que es posible usar Muse para planificar el diseño de interiores para Facebook Marketplace o crear maquetas publicitarias. Por ejemplo, un usuario puede visualizar cómo se vería un sofá que desea comprar en su garaje mediante la IA.

Muse Image también cuenta con funciones de edición. Con su ayuda, se pueden realizar las siguientes acciones:

Eliminar personas u objetos innecesarios de una foto;

Modelar la foto de un usuario con monumentos históricos de fondo;

Crear códigos QR funcionales con diseños personalizados;

Preparar filtros y efectos únicos para Instagram Stories.

Esta novedad también es importante para los usuarios en Uzbekistán, ya que Instagram y WhatsApp son las plataformas más populares del país. Ahora, los creadores de contenido locales y las pequeñas empresas podrán preparar materiales visuales para sus productos sin necesidad de complejos programas de diseño gráfico.

Según Meta, el uso de Muse será gratuito para las necesidades diarias, pero después de superar cierto límite, es posible que se requiera una suscripción. La compañía también confirmó que actualmente está trabajando en un generador de video llamado Muse Video, que permitirá en el futuro crear videos cortos mediante IA.