Mundial 2026: Suiza derrota a Colombia en la tanda de penaltis

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Mundial 2026: Suiza derrota a Colombia en la tanda de penaltis

En el último encuentro de los octavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Suiza y Colombia no lograron marcar goles durante los 120 minutos de juego.

El ganador se decidió en la tanda de penaltis. Suiza se impuso por 4-3 y se enfrentará a Argentina en los cuartos de final.

Sin goles en 120 minutos

El tiempo reglamentario fue una lucha igualada. Aunque ambos equipos crearon ocasiones de peligro, las porterías se mantuvieron a cero.

En las dos partes de la prórroga, los jugadores tampoco pudieron marcar. Como resultado, el pase a los cuartos de final se decidió desde los once metros.

Suiza se impone en los penaltis

En la tanda de penaltis, los jugadores suizos demostraron sangre fría.

Finalmente, ganaron 4-3 y avanzaron a los cuartos de final del Mundial 2026. Colombia se despide del torneo tras un partido muy disputado.

El próximo rival: Argentina

Suiza se enfrentará al actual campeón, Argentina, por un puesto en las semifinales.

Argentina venció a Egipto por 3-2 en los octavos de final. Se espera un duelo intenso entre ambos equipos en la siguiente fase del torneo.

Mundial 2026. Octavos de final

Suiza — Colombia 0:0

Tanda de penaltis: 4:3

Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim, 71), Zakaria (Widmer, 87), Freuler (Amdouni, 103), Xhaka, Jashari (Sow, 46), Rieder, Embolo (Itten, 87), Ndoye (Vargas, 90+2).

Colombia: Vargas, Muñoz, Lucumi (Mina, 119), Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez (Quintero, 66), Arias, Lerma (Rios, 82), Diaz, Suarez (S. Hernandez, 82).

Amonestaciones: Xhaka, 51; Zakaria, 59; Muheim, 105 — Suarez, 60; Sanchez, 95.

Suiza se prepara ahora para uno de los retos más difíciles del torneo: el enfrentamiento contra Argentina.

SuizaColombiaArgentinaCopa Mundial 2026Egipto
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Shuhrat Razzakov
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