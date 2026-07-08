Alvaro Arbeloa nombrado entrenador principal del Fulham

El Fulham ha anunciado oficialmente el nombramiento de Alvaro Arbeloa como entrenador principal del equipo.

El técnico español de 43 años ha firmado un contrato de tres años con el club londinense, vigente hasta el verano de 2029.

El Fulham confirma oficialmente el nombramiento

En un comunicado oficial, el club destacó la satisfacción por la llegada de Arbeloa a su nuevo cargo.

«El club se complace en anunciar a Alvaro Arbeloa como el nuevo entrenador principal del Fulham», señala el mensaje.

Contrato hasta 2029

Arbeloa ha llegado a un acuerdo de tres años con el Fulham. El contrato es válido hasta el verano de 2029.

La duración del contrato demuestra que la directiva del club planea construir un proyecto a largo plazo con el nuevo entrenador.

Carrera como entrenador iniciada en el Real Madrid

Tras finalizar su carrera como futbolista, Alvaro Arbeloa comenzó su trayectoria como técnico en las categorías inferiores del Real Madrid.

El club señaló que la temporada pasada formó parte del cuerpo técnico del primer equipo madrileño.

El Fulham inicia una nueva etapa

El club londinense terminó la temporada 2025/2026 de la Premier League en la 11ª posición.

Ahora, Arbeloa tiene la misión de mejorar los resultados del equipo y llevar al Fulham a luchar por puestos más altos.