Lionel Messi: «Argentina nunca se rinde»

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, compartió sus impresiones tras la dramática victoria sobre Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

A pesar de ir perdiendo 0-2, el vigente campeón logró remontar el partido para ganar 3-2. Messi destacó la voluntad de su equipo y su lucha hasta el final.

«Fue un partido muy difícil»

Para Argentina, el encuentro contra Egipto fue más complicado de lo esperado. El equipo volvió a enfrentar serias dificultades durante el juego.

«Estamos muy felices de haber pasado a la siguiente ronda. Fue un partido muy difícil. Volvimos a sufrir, pero la Copa del Mundo es así: aquí no hay partidos fáciles», dijo Messi.

Messi elogió el carácter del equipo

Argentina logró remontar un marcador adverso de dos goles.

Según Messi, este resultado demuestra una vez más que el equipo nunca se rinde y pelea hasta los últimos minutos.

«Nuestro equipo nunca se rinde y siempre lucha hasta el final. Lo que mostró la selección argentina es algo increíble», añadió.

Una superremontada lleva a Argentina a cuartos de final

Egipto ganaba 2-0 en el encuentro. Sin embargo, los argentinos anotaron tres goles en la parte final del partido para llevarse la victoria.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni obtuvieron su pase a los cuartos de final.

Messi marcó su octavo gol en el torneo

Messi fue el autor de su octavo gol en la Copa Mundial 2026 durante el partido contra Egipto.

El capitán de 39 años no solo llevó a su equipo a la siguiente fase, sino que demostró una vez más que sigue siendo uno de los jugadores líderes del torneo.